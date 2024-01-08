Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yeni yılda gişe lideri

Tam Boyutta Gör Türk sinema tarihinin en çok izlenen animasyon serisi olma ünvanına sahip Rafadan Tayfa, dördüncü filmi ile yılbaşı haftasında seyirci ile buluşmuştu. Aileye hitap etmesi sayesinde yeni yılın gişe lideri oldu.

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör ne kadar izlendi?

Özellikle çocukların aileleri ile salonları doldurmasının da etkisiyle Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımı ilk hafta sonunda 254 bin 935 seyirci ile gişe liderliğini eline aldı. Toplam 1 haftalık izleyici sayısı ise 443 bin 255 oldu.

TRT Çocuk sinemaya ağırlığını koydu 1 hf. önce eklendi

İlk hafta sonunda 29 milyon TL hasılat yapan animasyonun toplam hasılatı ise 49 milyon TL olmuştu. Önümüzdeki haftalarda rakamları katlayarak arttıracağına kesin gözüyle baktığımız Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımının, 170 milyon TL ile en çok kazandıran animasyon yapımı olma ünvanını Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’dan alıp alamayacağı merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.