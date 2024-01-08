Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yeni yılda gişe lideri

Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör ne kadar izlendi?
Özellikle çocukların aileleri ile salonları doldurmasının da etkisiyle Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımı ilk hafta sonunda 254 bin 935 seyirci ile gişe liderliğini eline aldı. Toplam 1 haftalık izleyici sayısı ise 443 bin 255 oldu.
İlk hafta sonunda 29 milyon TL hasılat yapan animasyonun toplam hasılatı ise 49 milyon TL olmuştu. Önümüzdeki haftalarda rakamları katlayarak arttıracağına kesin gözüyle baktığımız Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör yapımının, 170 milyon TL ile en çok kazandıran animasyon yapımı olma ünvanını Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’dan alıp alamayacağı merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.