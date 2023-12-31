Bu yıl sinema salonlarına TRT Çocuk damga vurdu

2023 yılına TRT Çocuk damgası
2023 yılı önemli sinema filmlerine ev sahipliği yaparken animasyon tarafı da oldukça hareketliydi. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi yılın en çok izlenen ve tüm zamanların en çok kazanan animasyon filmi olurken peş peşe pek çok farklı TRT Çocuk yapımı vizyona girdi.
Bulmaca Kulesi, Doru, Elif, Nasreddin Hoca, İbi gibi çizgi dizilerini gördüğümüz hemen tüm orijinal TRT Çocuk yapımı bir sinema filmi ile karşımıza çıktı. TRT Çocuk bu yıl toplamda 8 farklı animasyon filmi ile vizyondaydı.
TRT Çocuk vizyona giren animasyon filmleri ile 4.5 milyon üzerinde izleyiciyi salonlara çekerken 310 milyon TL’den fazla hasılat elde etti. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör de yılbaşı haftasında çocuklarla buluştu. Dördüncü filmin oldukça yüksek bir hasılat elde etmesi bekleniyor.
|Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
|₺170.239.757
|2.853.070 kişi
|Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş
|₺10.934.413
|126.324 kişi
|Doru Macera Adası
|₺12.356.598
|139.128 kişi
|Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi
|₺18.192.126
|216.526 kişi
|Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı
|₺25.477.630
|258.075 kişi
|İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi
|₺24.912.744
|264.744 kişi
|Elif ve Arkadaşları Kapadokya
|₺20.744.027
|288.343 kişi
|Aslan Hürkuş 3: Anka Adası
|₺52.625.867
|548.374 kişi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.