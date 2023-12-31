Bu yıl sinema salonlarına TRT Çocuk damga vurdu

Tam Boyutta Gör Çocuklara yönelik kaliteli içerikleriyle yıllardır beneğiyle izlenen TRT Çocuk, son dönemde sinemaya da el attı. Rafadan Tayfa ile başlayan sinema macerasında bugün animasyon yapımları arasında önemli bir ağırlığa sahip.

2023 yılına TRT Çocuk damgası

2023 yılı önemli sinema filmlerine ev sahipliği yaparken animasyon tarafı da oldukça hareketliydi. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi yılın en çok izlenen ve tüm zamanların en çok kazanan animasyon filmi olurken peş peşe pek çok farklı TRT Çocuk yapımı vizyona girdi.

Rafadan Tayfa 4 çok bekletmeyecek 4 ay önce eklendi

Bulmaca Kulesi, Doru, Elif, Nasreddin Hoca, İbi gibi çizgi dizilerini gördüğümüz hemen tüm orijinal TRT Çocuk yapımı bir sinema filmi ile karşımıza çıktı. TRT Çocuk bu yıl toplamda 8 farklı animasyon filmi ile vizyondaydı.

TRT Çocuk vizyona giren animasyon filmleri ile 4.5 milyon üzerinde izleyiciyi salonlara çekerken 310 milyon TL’den fazla hasılat elde etti. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör de yılbaşı haftasında çocuklarla buluştu. Dördüncü filmin oldukça yüksek bir hasılat elde etmesi bekleniyor.

TRT Çocuk yapımları Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa ₺170.239.757 2.853.070 kişi Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş ₺10.934.413 126.324 kişi Doru Macera Adası ₺12.356.598 139.128 kişi Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi ₺18.192.126 216.526 kişi Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı ₺25.477.630 258.075 kişi İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi ₺24.912.744 264.744 kişi Elif ve Arkadaşları Kapadokya ₺20.744.027 288.343 kişi Aslan Hürkuş 3: Anka Adası ₺52.625.867 548.374 kişi

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