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    Anlık Bildirim

    Bu yıl sinema salonlarına TRT Çocuk damga vurdu

    TRT Çocuk yapımları bu yıl sinema salonlarını domine etti. Rafadan Tayfa başta olmak üzere TRT Çocuk yapımları en çok hasılat elde edenler listesine girmeyi başardı. 
    TRT Çocuk Tam Boyutta Gör
    Çocuklara yönelik kaliteli içerikleriyle yıllardır beneğiyle izlenen TRT Çocuk, son dönemde sinemaya da el attı. Rafadan Tayfa ile başlayan sinema macerasında bugün animasyon yapımları arasında önemli bir ağırlığa sahip.

    2023 yılına TRT Çocuk damgası

    2023 yılı önemli sinema filmlerine ev sahipliği yaparken animasyon tarafı da oldukça hareketliydi. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi yılın en çok izlenen ve tüm zamanların en çok kazanan animasyon filmi olurken peş peşe pek çok farklı TRT Çocuk yapımı vizyona girdi.

    Bulmaca Kulesi, Doru, Elif, Nasreddin Hoca, İbi gibi çizgi dizilerini gördüğümüz hemen tüm orijinal TRT Çocuk yapımı bir sinema filmi ile karşımıza çıktı. TRT Çocuk bu yıl toplamda 8 farklı animasyon filmi ile vizyondaydı.

    TRT Çocuk vizyona giren animasyon filmleri ile 4.5 milyon üzerinde izleyiciyi salonlara çekerken 310 milyon TL’den fazla hasılat elde etti. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör de yılbaşı haftasında çocuklarla buluştu. Dördüncü filmin oldukça yüksek bir hasılat elde etmesi bekleniyor.

    TRT Çocuk yapımları
    Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa     ₺170.239.757 2.853.070 kişi
    Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş      ₺10.934.413 126.324 kişi
    Doru Macera Adası     ₺12.356.598 139.128 kişi
    Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi ₺18.192.126 216.526 kişi
    Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı     ₺25.477.630 258.075 kişi
    İbi: Doğu Ekspresi'nin Gizemi         ₺24.912.744 264.744 kişi
    Elif ve Arkadaşları Kapadokya     ₺20.744.027 288.343 kişi
    Aslan Hürkuş 3: Anka Adası ₺52.625.867 548.374 kişi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 19 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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