Rafadan Tayfa: Kapadokya 1 milyon izleyiciyi geride bıraktı

Rafadan Tayfa: Kapadokya ne anlatıyor?
Kahramanlarımızı bu kez Nevşehir’e götüren animasyon filmi, Kapadokya Bilmece Avı etkinliğinde yaşananları konu ediniyor. Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklayan çömleği bulan Hayri bir anda ajanların hedefi haline gelir ve macera başlar.
Vizyona girdiği ilk hafta 594 bin seyirci ile liderliğe yükselen film geçtiğimiz hafta da 347 bin seyirciye ulaştı. Toplamda 1.1 milyon izleyiciyi geride bırakan yapımın hasılatı da 187 milyon TL oldu. Tatil döneminin başlaması ile birlikte Rafadan Tayfa: Kapadokya filminin yeni rekorlara imza atması bekleniyor.
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil