Rafadan Tayfa: Kapadokya 1 milyon izleyiciyi geride bıraktı

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Tam Boyutta Gör Sinema tarihimizin en çok izlenen ve en çok hasılat yapan animasyon serisi haline gelen Rafadan Tayfa, beşinci filmi ile yine tozu dumana katıyor. Yeni yıla gişe lideri olarak giren Rafadan Tayfa: Kapadokya milyon barajını aştı.

Rafadan Tayfa: Kapadokya ne anlatıyor?

Kahramanlarımızı bu kez Nevşehir’e götüren animasyon filmi, Kapadokya Bilmece Avı etkinliğinde yaşananları konu ediniyor. Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklayan çömleği bulan Hayri bir anda ajanların hedefi haline gelir ve macera başlar.

Rafadan Tayfa Kapadokya geliyor 4 ay önce eklendi

Vizyona girdiği ilk hafta 594 bin seyirci ile liderliğe yükselen film geçtiğimiz hafta da 347 bin seyirciye ulaştı. Toplamda 1.1 milyon izleyiciyi geride bırakan yapımın hasılatı da 187 milyon TL oldu. Tatil döneminin başlaması ile birlikte Rafadan Tayfa: Kapadokya filminin yeni rekorlara imza atması bekleniyor.



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