Rafadan Tayfa Kapadokya ilk fragmanı geldi

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Tam Boyutta Gör Sinema tarihimizin en çok kazandıran ve en çok izlenen animasyon serisi haline gelen Rafadan Tayfa beşinci kez vizyona çıkmaya hazırlanıyor. Vizyon tarihi de belli olan Rafadan Tayfa Kapadokya animasyon yapımı için ilk fragman geldi.

Rafadan Tayfa Kapadokya ne anlatıyor?

Özellikle serinin ikinci filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe ile tarihi bir maceraya çıkan Rafadan Tayfa, sonraki iki animasyonda ise hikâyeyi biraz daha eğlence odaklı olarak geliştirmişti. Beşinci filmde yine köklerine dönüyor.

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Rafadan Tayfa Kapadokya amansız kahramanlarımızın Kapadokya Hazine Avı etkinliğine katılmalarıyla başlıyor. Gizlenmiş ipuçları ve bilmeceleri çözerken yolları ajanlarla kesişince yepyeni bir maceraya atılıyorlar.

Rafadan Tayfa Kapadokya filmi 27 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek. Seri bugüne kadar 11 milyon civarında izleyiciyi salonlara çekti ve 550 milyon TL üzerinde hasılat elde etmeyi başardı.

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