Rafadan Tayfa Kapadokya ilk fragmanı geldi

Rafadan Tayfa Kapadokya ne anlatıyor?
Özellikle serinin ikinci filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe ile tarihi bir maceraya çıkan Rafadan Tayfa, sonraki iki animasyonda ise hikâyeyi biraz daha eğlence odaklı olarak geliştirmişti. Beşinci filmde yine köklerine dönüyor.
Rafadan Tayfa Kapadokya amansız kahramanlarımızın Kapadokya Hazine Avı etkinliğine katılmalarıyla başlıyor. Gizlenmiş ipuçları ve bilmeceleri çözerken yolları ajanlarla kesişince yepyeni bir maceraya atılıyorlar.
Rafadan Tayfa Kapadokya filmi 27 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek. Seri bugüne kadar 11 milyon civarında izleyiciyi salonlara çekti ve 550 milyon TL üzerinde hasılat elde etmeyi başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.