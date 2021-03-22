Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik oynanış görüntüsü sızdırıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler video oyun serisi Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik bir oynanış video sızdırıldı.

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Sızdırılan videoya baktığımızda Rainbow Six Siege'deki Alibi, Lion, Vigil, Ela, Finka ve Tachanka operatörlerinin bu oyunda da bulunduğunu görebiliyoruz. Şu sıralar oyunla ilgili testler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de oyunun erken PC sistem gereksinimleri paylaşılmıştı ancak resmi olmadığını belirtelim. Sistem gereksinimlerini ve bahsi geçen oynanış görüntüsünü aşağıda bulabilirsiniz.

Rainbow Six Quarantine'in bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Buraya tıklayarak görüntülere ulaşabilirsiniz.

Minimum Gereksinimler (1080p'de 30FPS, Düşük ayarlar):

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 veya Intel i5-4460 Ekran kartı: AMD Radeon R9 290X 4 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB

AMD Radeon R9 290X 4 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB RAM: 8 GB

8 GB İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 Depolama alanı: 60 GB

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri (1080p'de 60FPS, Yüksek ayarlar):

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X veyaIntel i7-4790K

AMD Ryzen 5 1500X veyaIntel i7-4790K Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 ya da NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX 580 ya da NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti RAM: 16 GB

16 GB İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 Depolama alanı: 60 GB

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