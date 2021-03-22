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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik oynanış görüntüsü sızdırıldı

    Ubisoft'un popüler oyun serisi Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den geçtiğimiz saatlerde1 saatlik bir oynanış video sızdırıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Mart 2021, 10:31 (Güncellendi, 4 sa.)
    996
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    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik oynanış görüntüsü sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler video oyun serisi Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik bir oynanış video sızdırıldı.

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    Sızdırılan videoya baktığımızda Rainbow Six Siege'deki Alibi, Lion, Vigil, Ela, Finka ve Tachanka operatörlerinin bu oyunda da bulunduğunu görebiliyoruz. Şu sıralar oyunla ilgili testler yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde de oyunun erken PC sistem gereksinimleri paylaşılmıştı ancak resmi olmadığını belirtelim. Sistem gereksinimlerini ve bahsi geçen oynanış görüntüsünü aşağıda bulabilirsiniz.

    Rainbow Six Quarantine'in bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor.

    Buraya tıklayarak görüntülere ulaşabilirsiniz.

    Minimum Gereksinimler (1080p'de 30FPS, Düşük ayarlar):

    • İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel i5-4460
    • Ekran kartı: AMD Radeon R9 290X 4 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB
    • RAM: 8 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10
    • Depolama alanı: 60 GB

    Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri (1080p'de 60FPS, Yüksek ayarlar):

    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X veyaIntel i7-4790K
    • Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 ya da NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
    • RAM: 16 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10
    • Depolama alanı: 60 GB


    Kaynakça https://www.pcgamer.com/an-hour-of-rainbow-six-parasite-footage-has-leaked/ https://www.dsogaming.com/news/tom-clancys-rainbow-six-quarantine-early-pc-requirements-revealed/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 14 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    JaReD22 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    E bu Uİ değiştirilmiş six siege 😂 ulan ubisoft doymadın şu copy paste oyunlara 😂
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    Onvious (onur ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) JaReD22
    siege de outbreak diye mode vardi, onun gelismis versiyonu olucakti, sonradan ayri oyun oldu galiba tam emin degilim
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    DeepBluee2 (Salih Sürücü) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    1050 ti açar mı
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