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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı

    Ubisoft'un popüler oyun serisi Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den geçtiğimiz saatlerde 5 dakikalık bir oynanış görüntüsü sızdırıldı.
    05 Nisan 2021, 19:50 (1 hf.)
    2,8b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler video oyun serisi Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 5 dakikalık bir oynanış video sızdırıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik oynanış görüntüsü sızdırıldı

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    Paylaşılan videoda Ela'nın archaeans isimli uzaylılarla savaştığını görüyoruz. Sızdırılan bu video geçtiğimiz ay yayınlanan 1 saatlik görüntünün aksine tamamen aksiyon odaklı olduğunu görebiliyoruz. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

    Rainbow Six Quarantine'in net çıkış tarihi bilinmiyor ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Oyunun PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanması bekleniyor ancak büyük bir ihtimalle yeni nesil konsollara da gelecektir.



    https://www.pcgamer.com/rainbow-six-parasite-gameplay-leaks-showing-more-combat-with-aliens/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni Ubi çöpümüz hayırlı olsun.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Farcray 6 daha önemli daha güzel nezaman gelecek nolacak ondan haber yok mu ?
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Quarantine değil oyunun adı Rainbow Six Parasite oldu
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    arman09 (Erkin akkaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ubi şaşırtmadı
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni Ubi çöpümüz hayırlı olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çöp BENCE
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Videoyu izlemedim ama uzaylılarla savaş mantıklı olmuş.
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    X X4eros 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    E bu r6 ya çok önceden gelmiş olan zombi operasyonu.
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    Beratt06 (Berat Çevik) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) X4eros
    Evet daha once boyle bi mod geldi. R6 ya oynadim da.

    Paragoz bugisoft yeni oyun çıkartıyoruz gibisinden boşboş uğraşıyor.
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    RocK__StaR (İlker Temiz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Splinter cell neden çıkmıyor acaba bence tam vakti
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