Rainbow Six Quarantine'den uzaylılarla savaşın olduğu oynanış videosu sızdırıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı popüler video oyun serisi Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 5 dakikalık bir oynanış video sızdırıldı.

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Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik oynanış görüntüsü sızdırıldı

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Paylaşılan videoda Ela'nın archaeans isimli uzaylılarla savaştığını görüyoruz. Sızdırılan bu video geçtiğimiz ay yayınlanan 1 saatlik görüntünün aksine tamamen aksiyon odaklı olduğunu görebiliyoruz. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

Rainbow Six Quarantine'in net çıkış tarihi bilinmiyor ancak bu yıl içerisinde yayınlanması bekleniyor. Oyunun PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanması bekleniyor ancak büyük bir ihtimalle yeni nesil konsollara da gelecektir.

https://www.pcgamer.com/rainbow-six-parasite-gameplay-leaks-showing-more-combat-with-aliens/

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