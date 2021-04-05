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    209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

    Amazon Prime üyelerine beş farklı oyun daha ücretsiz oldu. Prime sahipleri şu anda aralarında The Escapists ve Move or Die'ın da olduğu 209 TL değerindeki oyunları kütüphanelerine ekleyebilir.
    05 Nisan 2021, 12:50 (Güncellendi, 1 hf.)
    18b
    1
    33
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    14

    209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu
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    Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Amazon'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 209 TL değerinde olan tam beş farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

    Bu ayıın dikkat çeken yapıımları arasında Move or Die ve The Escapists yer alıyor. 50 TL değerindeki popüler hapisten kaçma simülasyonu The Escapists şu anda Prime Gaming üyelerine ücretsiz. Diğer taraftan 24 TL değerindeki yerel çok oyunculu parti oyunu Move or Die da bu ay Prime Gaming üyelerini bekliyor olacak. The Escapists ve Move or Die oyunları Steam'de 10 binin üzerinde incelemeden Çok Olumlu yorum ortalamalarına sahip.

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    Ayın diğer oyunları arasında ise dikkat çeken çok fazla bir yapım yer almıyor. Aces of the Luftwaffe - Squadron, Before I Forget ve Moving Out gibi bağımsız ve çok popüler olmayan oyunlar var. Bunlar haricinde ayrıca geçtiğimiz ay verilen ve şu anda hala indirilebilen The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, Escape Machine City: Airborne ve Optica oyunlarını da isterseniz kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada



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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    bütün çöp oyunları vermiş.
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    M muroooo19 (murat aksdjas) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) NeyzenEfendi
    Aaa oyun olmayınca size hepsi çöp.
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    NeyzenEfendi 1 hf. ( Mesaj Silindi ) logi666leboss
    Steam da 85 TL olması çöp olduğu gerçeğini değiştirmez
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    4
    fractal design (Evren ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    RDR2 Online için arada güzel oyun içi şeyler veriyor gerisi hikaye.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar oyunlar cidden çöp.

    Prime üyeliğim var. Geçen ay nedir ne değildir diye bi baktım oyunlara. Hepsi çöpün çöpü. Hani beleş olsa bile oynanamayacak oyunlar..

    Neden eleştirmeyelim ki. Beleş veriyor diye kalitesini söylemeyecek miyiz.
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    qazz42 (qazz maz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    kraloyun da bu oyunlar bedava
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    Paetzold 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bunlar ne ya
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    A arwencloud 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    torrent akar
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon'a giriş yapamadım. Telefona doğrulama kodu göndermiyor. Böyle dandik bir siteden başka ne beklenirdi ki... Bezos zengin olurken, sadece parayı düşünmüş belli.
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    T th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Rambo_FT
    bunu diyebilceğiniz son şirket amazon.hata olmuştur, bu gayet doğal ve her firmada olabilcek bir durum.
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    atari oyunlarini bedava vermiş
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    Saiki (Slay Dohma) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    8 Liraya sunulan üyeliği beğenmez kargonun bedava olmasını, prime video üteliğini, twitch aboneliğini ve ücretsiz oyunu beğenmez her b* ku bildiğini ve hak ettiğine inanan beyin yoksunu bir yığınla yaşıyoruz ülkemizde.
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amazon prime üyeliğini, sadece oyun üyelikleri ile karıştıryorsunuz galiba.. Alan zaten oyunlar için almıyor Amazon prime'ı. Kaldı ki aylık zaten 7.99 TL. Bence eleştiriler anlamsız.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Totaldeki değeri 209 TL olan 5 tırışka oyun yerine değeri 209 TL olan tek bir kaliteli oyun olsa daha esaslı bir hediye olurmuş. Yoksa istersen 209 TL'ye 209 adet oyun ver, anlamı yok.
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