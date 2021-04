209 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime üyelerine ücretsiz oldu

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz oyun kampanyalarında bu hafta bir güzel haber de Amazon'dan geldi. Prime Gaming üyelerine şu anda toplamı 209 TL değerinde olan tam beş farklı oyun ücretsiz dağıtılıyor. Oyunlar önümüzdeki bir ay boyunca ücretsiz olacak ve şimdi kütüphanenize eklerseniz Prime üyeliğiniz sonlansa bile sizde kalacak.

Bu ayıın dikkat çeken yapıımları arasında Move or Die ve The Escapists yer alıyor. 50 TL değerindeki popüler hapisten kaçma simülasyonu The Escapists şu anda Prime Gaming üyelerine ücretsiz. Diğer taraftan 24 TL değerindeki yerel çok oyunculu parti oyunu Move or Die da bu ay Prime Gaming üyelerini bekliyor olacak. The Escapists ve Move or Die oyunları Steam'de 10 binin üzerinde incelemeden Çok Olumlu yorum ortalamalarına sahip.

İlginizi Çekebilir

140 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime'da ücretsiz

Ayın diğer oyunları arasında ise dikkat çeken çok fazla bir yapım yer almıyor. Aces of the Luftwaffe - Squadron, Before I Forget ve Moving Out gibi bağımsız ve çok popüler olmayan oyunlar var. Bunlar haricinde ayrıca geçtiğimiz ay verilen ve şu anda hala indirilebilen The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, Escape Machine City: Airborne ve Optica oyunlarını da isterseniz kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yeni Prime Gaming oyunlarını almak için bu sayfaya tıklayabilirsiniz. Sayfanın üst kısmında GTA 5, Apex Legends gibi oyunlar için dağıtılan oyun içi içerikleri (loot) var, aşağıda ise ücretsiz oyunlar görülüyor. Prime Gaming oyunlarını Amazon Launcher veya Prime Launcher ile kurabilirsiniz. Amazon Launcher için link burada.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.