Türkiye'de Rainwoll elektrikli otomobillerin üretimi için fabrika kurulumu planlanıyor

Tam Boyutta Gör Özellikle Çin'de oldukça popüler olan mikro elektrikli araçlar Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. 2022 yılında yerli sermaye ile kurulan Rainwoll markası da bu alanda dikkat çeken markalardan biri olmayı başardı.

2023 yılında Türkiye pazarına sunduğu Rainwoll RW10 ve RW20 modelleriyle dikkatleri üzerine çeken firma, altı ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin 20 ilinde kullanıcılara ulaşmayı başardı. Önümüzdeki yıldan itibaren pazarda daha da güçlenmeyi hedefleyen marka, bu doğrultuda ürün gamına yeni modeller ekleyecek.

Tam Boyutta Gör Firmadan yapılan açıklamada, A segmentinde, 3 kapılı, 110 km/s hız yapan, 220 km menzilli, hızlı şarj olabilen ve B segmentinde yer alacak 5 kapılı yeni model araçlarıyla güçlenecekleri belirtildi. Yenilikçi tasarımı ve sürdürülebilir teknolojisi ile öne çıkacağı belirtilen B segment model, maksimum 135 km/s hıza ulaşabilecek ve 410 km menzile sahip olacak. Şarj konusunda ise 35 dakikada yüzde 80 doluma ulaşarak hızlı bir çözüm sunacak.

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Rainwoll'un 2024 yılına yönelik sadece satış değil üretim hedefi de bulunuyor. Yapılan açıklamada, Rainwoll elektrikli otomobillerin Türkiye'de üretimi için fabrika kurulumu planlandığı belirtildi. Rainwoll'a göre bu adım, markanın Türkiye'deki otomobil üretimine yönelik taahhütlerini gösteriyor ve yerli otomobil sektörüne önemli bir katkı sağlayacak.

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Rainwoll elektrikli otomobiller için Türkiye'de fabrika planı