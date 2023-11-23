Türkiye'de Rainwoll elektrikli otomobillerin üretimi için fabrika kurulumu planlanıyor

2023 yılında Türkiye pazarına sunduğu Rainwoll RW10 ve RW20 modelleriyle dikkatleri üzerine çeken firma, altı ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin 20 ilinde kullanıcılara ulaşmayı başardı. Önümüzdeki yıldan itibaren pazarda daha da güçlenmeyi hedefleyen marka, bu doğrultuda ürün gamına yeni modeller ekleyecek.
Rainwoll'un 2024 yılına yönelik sadece satış değil üretim hedefi de bulunuyor. Yapılan açıklamada, Rainwoll elektrikli otomobillerin Türkiye'de üretimi için fabrika kurulumu planlandığı belirtildi. Rainwoll'a göre bu adım, markanın Türkiye'deki otomobil üretimine yönelik taahhütlerini gösteriyor ve yerli otomobil sektörüne önemli bir katkı sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.