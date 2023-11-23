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    Türkiye'de Rainwoll elektrikli otomobillerin üretimi için fabrika kurulumu planlanıyor

    Bu yıl Türkiye'de RW10 ve RW20 modelleriyle dikkatleri üzerine çeken firma, önümüzdeki yıl yeni A segment ve B segment modelleriyle elini güçlendirmeyi planlıyor.
    Rainwoll elektrikli otomobiller için Türkiye'de fabrika planı Tam Boyutta Gör
    Özellikle Çin'de oldukça popüler olan mikro elektrikli araçlar Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. 2022 yılında yerli sermaye ile kurulan Rainwoll markası da bu alanda dikkat çeken markalardan biri olmayı başardı.

    2023 yılında Türkiye pazarına sunduğu Rainwoll RW10 ve RW20 modelleriyle dikkatleri üzerine çeken firma, altı ay gibi kısa bir sürede Türkiye'nin 20 ilinde kullanıcılara ulaşmayı başardı. Önümüzdeki yıldan itibaren pazarda daha da güçlenmeyi hedefleyen marka, bu doğrultuda ürün gamına yeni modeller ekleyecek.

    Rainwoll elektrikli otomobiller için Türkiye'de fabrika planı Tam Boyutta Gör
    Firmadan yapılan açıklamada, A segmentinde, 3 kapılı, 110 km/s hız yapan, 220 km menzilli, hızlı şarj olabilen ve B segmentinde yer alacak 5 kapılı yeni model araçlarıyla güçlenecekleri belirtildi. Yenilikçi tasarımı ve sürdürülebilir teknolojisi ile öne çıkacağı belirtilen B segment model, maksimum 135 km/s hıza ulaşabilecek ve 410 km menzile sahip olacak. Şarj konusunda ise 35 dakikada yüzde 80 doluma ulaşarak hızlı bir çözüm sunacak.

    Rainwoll'un 2024 yılına yönelik sadece satış değil üretim hedefi de bulunuyor. Yapılan açıklamada, Rainwoll elektrikli otomobillerin Türkiye'de üretimi için fabrika kurulumu planlandığı belirtildi. Rainwoll'a göre bu adım, markanın Türkiye'deki otomobil üretimine yönelik taahhütlerini gösteriyor ve yerli otomobil sektörüne önemli bir katkı sağlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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