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    GTA Vice City'de Tomy'i seslendiren ünlü oyuncu Ray Liotta hayatını kaybetti

    Goodfellas, Marriage Story ve Grand Theft Auto: Vice City'deki rolleri ile tanınan başarılı oyuncu Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.                            
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    Ray Liotta hayatını kaybetti
    Tam Boyutta Gör

    Martin Scorsese'nin yönettiği sinema sektörünün klasiklerinden birisi olan Goodfellas filmi ile daha çok tanınan başarılı oyuncu Ray Liotta hayatını kaybetti.

    Tomy'nin Sesi Ray Liotta

    Geçtiğimiz saatlerde Deadline'ın yaptığı habere göre başarılı oyuncu Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ray Liotta, Dominik Cumhuriyeti'nde yeni bir proje çekerken uykusunda vefat etti. 

    Kendisi her ne kadar sinema sektöründe Goodfellas filmi ile tanınıyor olsa da oyun sektöründe de çok ikonik bir karakteri seslendirmişti. Ray Liotta, Grand Theft Auto serisinin popüler oyunlarından Vice City'de ana karakter olan Tommy Vercetti'yi de seslendirmişti.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 1 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 5 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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