GTA Vice City'de Tomy'i seslendiren ünlü oyuncu Ray Liotta hayatını kaybetti

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Martin Scorsese'nin yönettiği sinema sektörünün klasiklerinden birisi olan Goodfellas filmi ile daha çok tanınan başarılı oyuncu Ray Liotta hayatını kaybetti.

Tomy'nin Sesi Ray Liotta

Geçtiğimiz saatlerde Deadline'ın yaptığı habere göre başarılı oyuncu Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti. Ray Liotta, Dominik Cumhuriyeti'nde yeni bir proje çekerken uykusunda vefat etti.

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Kendisi her ne kadar sinema sektöründe Goodfellas filmi ile tanınıyor olsa da oyun sektöründe de çok ikonik bir karakteri seslendirmişti. Ray Liotta, Grand Theft Auto serisinin popüler oyunlarından Vice City'de ana karakter olan Tommy Vercetti'yi de seslendirmişti.

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Ray Liotta hayatını kaybetti