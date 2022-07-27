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    Razer DeathStalker V2 Pro klavye duyuruldu

    Razer DeathStalker V2 Pro klavye modeli 3 farklı bağlantı seçeneği, birden fazla cihaza bağlanma, 40 saat kullanım, dahili profil belleği gibi özelliklere sahip. 
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    Razer DeathStalker V2 Pro
    Tam Boyutta Gör

    İlk kez dokunmatik ekran ve alttan aydınlatma gibi yeniliklerin öncüsü olan Razer DeathStalker oyuncu klavyesi uzun bir aradan sonra güncelleniyor. Razer DeathStalker V2 Pro daha modern ve daha performanslı.

    Razer DeathStalker V2 Pro özellikleri ve fiyatı

    • Razer düşük profil optik anahtar
    • 70 milyon basış ömrü
    • Razer HyperSpeed 2.4 GHz, Bluetooth ve USB Tip-C
    • Tekerlek tuşu
    • 40 saat kullanım
    • 5 profile kadar dahili bellek
    • 249$
    • 219$ - Tenkeyless

    Razer DeathStalker V2 Pro klavye modeli oyuncular için en iyi performansı amaçlıyor. Oldukça ince profili olan klavye optik tuşların kızıl ötesi ışık ile kayıt edilmesine dayanıyor. Linear tuş varyantı 1.2mm tetikleme ve 2.8mm seyahat mesafesine sahip. Tetik gücü ise 45 gram. Clicky varyantı ise 1.5mm tetikleme mesafesi ve 50 gram güç sunuyor.

    Çakışmayı engelleyen kablosuz bağlantı desteği yanında tek bir adaptör ile uyumlu diğer Razer çevre birimlerine de bağlanabilme imkânı da sunuluyor. Oyun modu da olan klavyenin sayısal tuş takımı olmayan versiyonu 50 saate kadar kullanım ömrü sunuyor.

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