Razer’dan yayıncılar için kontrol konsolu

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Oyuncular için olduğu kadar yayıncılar için de rekabetçi ürünler sunmaya devam eden Razer bu kez Stream Deck konsolunu hedef alıyor. Razer Stream Controller yayıncılar için iddialı özellikler sunacak.

Razer Stream Controller özellikleri ve fiyatı

151 x 101.5 x 30.2 mm ölçülere sahip olan Razer Stream Controller dinamik bir dokunmatik LCD ekrana sahip. Sürükle bırak yöntemiyle ara yüzdeki karolara fonksiyonlar atayabiliyorsunuz.

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Kenarlarda toplamda 6 programlanabilir geri bildirimli tuş yer alıyor. Alt kısımda ise yine programlanabilir 8 tuşa yer verilmiş. İçerik mağazasında farklı fonksiyon paketleri bulmak mümkün. Yayıncılar sonsuz bir özelleştirme seçeneğine sahip.

Bir destek standı da olan Razer Stream Controller konsolu Loupedeck ile birlikte geliştirildi. USB Tip-C ile bilgisayara bağlayabildiğiniz Razer Stream Controller için 270 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar sonbaharda başlayacak.

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