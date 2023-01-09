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    Razer Edge çıkış tarihi ve fiyatlandırma belli oldu

    Android tabanlı Razer Edge oyun konsolu önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek. Şimdilik ABD ile sınırlı bir 5G versiyonu da hazırlanıyor. Bunun da fiyatı belli oldu.
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    Razer Edge Tam Boyutta Gör
    Son yılların öne çıkan trendi taşınabilir Windows veya Linux tabanlı taşınabilir oyun konsollarına Razer da uzak kalmadı. Razer Edge adındaki Android oyun konsolunun çıkış tarihi belli oldu.

    Razer Edge ne zaman piyasaya çıkıyor?

    Aslında Razer Edge firmanın ikinci oyun konsolu. CES 2013 fuarında Razer Edge konsepti Windows 8 tabanlı bir oyun tableti olarak tanıtılmıştı. Yani Razer bu trendi çok önce görmüştü. GeForce GT 640M ekran kartı olan bu tablet Windows 8 faciası sonrasında bir de fiyat yüksek olunca pazarda tutunamadı.

    Yeni Razer Edge yine bu şablonu temel almış. Kishi V2 Pro kontrolcüsü üzerine 6.8 inçlik bir tablet oturtuluyor. 144Hz tazeleme hızı, 8GB LPDDR5 RAM, Snapdragon G3x Gen 1 yonga seti gibi özelliklerle Windows rakiplerine kafa tutacak. Bununla birlikte oyun türü açısından Razer Edge haliyle çok daha farklı bir noktada.

    Razer Edge oyuncu odaklı tablet 399$ fiyat etiketi ile 26 Ocak tarihinde ABD pazarına sunulacak. 5G versiyonu ise Verizon operatörüne özel. 599$ olan fiyatı eğer yeni Verizon hattı alırsanız 360$, Verizon hatlı bir 5G akıllı telefon alırsanız da 180$ oluyor. Bununla birlikte daha düşük özelliklere sahip Anbernic Linux konsol 146$ iken Android konsol da 148$. Yani Razer Edge’in işi bira zor.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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