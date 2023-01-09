Razer Edge çıkış tarihi ve fiyatlandırma belli oldu

Tam Boyutta Gör Son yılların öne çıkan trendi taşınabilir Windows veya Linux tabanlı taşınabilir oyun konsollarına Razer da uzak kalmadı. Razer Edge adındaki Android oyun konsolunun çıkış tarihi belli oldu.

Razer Edge ne zaman piyasaya çıkıyor?

Aslında Razer Edge firmanın ikinci oyun konsolu. CES 2013 fuarında Razer Edge konsepti Windows 8 tabanlı bir oyun tableti olarak tanıtılmıştı. Yani Razer bu trendi çok önce görmüştü. GeForce GT 640M ekran kartı olan bu tablet Windows 8 faciası sonrasında bir de fiyat yüksek olunca pazarda tutunamadı.

Bulut odaklı Razer Edge duyuruldu 2 ay önce eklendi

Yeni Razer Edge yine bu şablonu temel almış. Kishi V2 Pro kontrolcüsü üzerine 6.8 inçlik bir tablet oturtuluyor. 144Hz tazeleme hızı, 8GB LPDDR5 RAM, Snapdragon G3x Gen 1 yonga seti gibi özelliklerle Windows rakiplerine kafa tutacak. Bununla birlikte oyun türü açısından Razer Edge haliyle çok daha farklı bir noktada.

Razer Edge oyuncu odaklı tablet 399$ fiyat etiketi ile 26 Ocak tarihinde ABD pazarına sunulacak. 5G versiyonu ise Verizon operatörüne özel. 599$ olan fiyatı eğer yeni Verizon hattı alırsanız 360$, Verizon hatlı bir 5G akıllı telefon alırsanız da 180$ oluyor. Bununla birlikte daha düşük özelliklere sahip Anbernic Linux konsol 146$ iken Android konsol da 148$. Yani Razer Edge’in işi bira zor.

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Razer Edge piyasaya çıkış tarihi açıklandı