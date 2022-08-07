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    Razer yeni oyuncu koltuklarını duyurdu

    Zaten pahalı olan Razer Enki Pro oyuncu koltuğu bir de üzerine Williams ve Koenigsegg lisansı ekleyince ortaya çıkan özel versiyonlar cep yakar cinsten olmuş.   
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    Razer Enki Pro
    Tam Boyutta Gör

    Fiyatı oldukça yüksek Enki Pro serisi oyuncu koltukları geliştiren Razer çıtayı biraz daha yükselterek Williams ve Koenigsegg araba markalarına özel olarak renklerini yansıtan iki yeni lisanlı oyuncu koltuğu daha hazırladı.

    Razer Enki Pro özel versiyon

    Razer Enki Pro oyuncu koltuğu temel alınarak hazırlanan Williams ve Koenigsegg versiyonları araba markalarının renk temalarını yansıtıyor. Lisanslı olan ürünler bunun haricindeki diğer özellikleri ise paylaşıyor.

    Alcantara malzeme kullanan kaplamalar konfora ve dayanıklılığa odaklanırken omur desteği 110 derece genişleyebiliyor. Dayanak kısmı ise 152 dereceye kadar eğilebiliyor. Manyetik kafa ve boyund estekleri yine konfora odaklanmış.

    Koltuğun destek sistemi farklı kullanıcıların tasarımı değiştirmeye gerek kalmadan kolay bir şekilde oturuşlarını ayarlamalarını sağlıyor. Razer Enki Pro Williams ve Koenigsegg versiyonları 1299$ gibi orijinalden de pahalı fiyat etiketine sahip.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 14 saat önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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