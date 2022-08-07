Razer yeni oyuncu koltuklarını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Fiyatı oldukça yüksek Enki Pro serisi oyuncu koltukları geliştiren Razer çıtayı biraz daha yükselterek Williams ve Koenigsegg araba markalarına özel olarak renklerini yansıtan iki yeni lisanlı oyuncu koltuğu daha hazırladı.

Razer Enki Pro özel versiyon

Razer Enki Pro oyuncu koltuğu temel alınarak hazırlanan Williams ve Koenigsegg versiyonları araba markalarının renk temalarını yansıtıyor. Lisanslı olan ürünler bunun haricindeki diğer özellikleri ise paylaşıyor.

NIU X Razer SQi Edition tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Alcantara malzeme kullanan kaplamalar konfora ve dayanıklılığa odaklanırken omur desteği 110 derece genişleyebiliyor. Dayanak kısmı ise 152 dereceye kadar eğilebiliyor. Manyetik kafa ve boyund estekleri yine konfora odaklanmış.

Koltuğun destek sistemi farklı kullanıcıların tasarımı değiştirmeye gerek kalmadan kolay bir şekilde oturuşlarını ayarlamalarını sağlıyor. Razer Enki Pro Williams ve Koenigsegg versiyonları 1299$ gibi orijinalden de pahalı fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.