Razer şimdi de elektrikli scooter duyurdu

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Razer doğrudan oyuncu ekipmanları üretmesinin yanı sıra üretim ortaklığı yaparak farklı sektörlere yönelik olarak da ürün geliştiriyor. Yayıncı konsolundan sonra firma şimdi de elektrikli scooter geliştirdi.

NIU X Razer SQi Edition özellikleri ve fiyatı

NIU X Razer SQi Edition elektrikli scooter modeli Razer ve NIU tarafından ortaklaşa geliştirildi. Etkileyici bir tasarımı olan araç Razer’ın ikonik yeşil detaylarına da yer veriyor. Özel üretim olduğu için de sınırlı sayıda satılacak.

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25Km/h hızına kadar çıkabilen elektrikli scooter 65Km mesafe yapabiliyor. 50Kg ağırlığa sahip ve bu bakımdan pek taşınabilir sayılmaz. Uzun mesafesi sayesinde şehir içi kullanımında ideal bir alternatif olacak.

NIU X Razer SQi Edition elektrikli scooter modeli 1482$ fiyat etiketine sahip. Ürün satışa çıktığı anda tükendi. Satışlar ne kadar sınırlı olacak ve yurt dışı pazarlar için de bir hamle yapılacak mı şimdilik bilinmiyor.

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