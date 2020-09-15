Razer hata sonucu 100 bin hesap bilgisini erişime açtı

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İnternet dünyasında sık sık hacker saldırıları ile kullanıcı verilerinin çalındığını duyuyoruz. Zaman zaman da firmaların kendi mühendisleri hata yapabiliyor. Ünlü oyuncu ekipmanları üreticisi Razer; yaptığı hatalı bir konfigürasyon sonucunda 100 bin civarında müşterisinin hesap bilgilerinin erişime açılmasına neden oldu.

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Büyük hata

Güvenlik araştırmacısı Bob Diachenko tarafından keşfedilen sızıntı; firmanın Elasticsearch sunucularından birinde hatalı bir konfigürasyon yapmasından kaynaklanmış. 18 Ağustos itibariyle erişime açılan bu veriler uzun süre çevrim içi kalmış.

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Diachenko birkaç kez firma ile iletişime geçmeye çalışsa da cevap alamamış. Nihayet 8 Eylül tarihinde firmadan bir cevap gelmiş ve bilgilendirme için teşekkür edilerek hatalı konfigürasyonun giderildiği açıklanmış.

Aradan geçen 20 gün boyunca bu verilere kimlerin eriştiği bilinmiyor. Bu veriler içerisinde email adresleri, adresler, tam isimler ve telefon numaraları yer alıyor. Razer kesinlikle kredi kartı ve şifre gibi bilgilerin açığa çıkmadığını belirtiyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde Razer’dan alışveriş yapmış ve bilgilerini kaydetmiş kişilere sık sık oltalama veya spam mesajları gelmeye başlayacaktır.

https://www.engadget.com/razer-leak-server-misconfiguration-202413040.html

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