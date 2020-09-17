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    Razer Kishi kontrolcüsü iPhone için satışa sunuldu

    Telefonunuzun bağlantı portlarını kullanan Razer Kishi bu sayede sinyal gecikmelerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Razer Kishi özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    21 dk.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Kishi kontrolcüsü iPhone için satışa sunuldu
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    Razer’ın CES 2020 fuarında tanıttığı düşük gecikmeye odaklı oyun kontrolcüsü Kishi; Android telefonların ardından iPhone modelleri için de piyasaya çıktı. Kontrolcünün farkı kablolu olmasında.

    Razer Kishi özellikleri ve fiyatı

    Pek çok kontrolcü Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor ancak gecikmesiz aktarım için özel teknolojiler gerekli ve bu da maliyeti yükseltiyor. Bu bakımdan kablolu kontrolcüler biraz daha öne çıkıyor.

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    Razer tarafından CES 2020 fuarında tanıtılan Kishi oyun kontrolcüsü USB Tip-C veya Lightning portları üzerinden bağlantı kuruyor ve bu sayede tepki gecikmelerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Portların telefonlarda ortada yer alması gerekiyor.

    Kontrolcünün alt kısmında Gamevice kemer mekanizması var ve telefonun boyutuna göre uzayabiliyor. Şarj portu sayesinde oyun oynarken bataryanın seviyesini düşünmenize de gerek bırakmayan Razer Kishi kontrolcüsünün Project X bulut oyun sistemi üzerinde test edildiği ve gecikmesiz bir kontrol sunduğu ifade ediliyor.

    Razer Kishi Android sürümü 70$ fiyat etiketine sahip. Razer Kishi iPhone sürümü ise 100$ seviyesinde. iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile uyumlu. Razer Kishi iPhone sürümü Apple Store raflarına çıkan ilk Razer ürünü olma özelliğine sahip.



    https://www.razer.com/mobile-controllers/Razer-Kishi/RZ06-02900100-R3U1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    the_dedektif (gurur kutay) 18 dk.
    türkiyede satılmayan bişeyi neden haber yapıyorsun ekrem71
    1 Yanıt Yanıtla
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    TheDevilInI 6 dk. the_dedektif
    Forum sakinleri sadece Türkiye de mi yaşıyor sanıyorsun ?
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