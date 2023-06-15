Razer Blade 14 en yeni yongalarla piyasada

Razer Blade 14 özellikleri ve fiyatı
Razer Blade 14 modeli premium segmentin biraz daha altına konumlanmayı tercih etmiş. Dünyanın en hızlı incelik odaklı işlemcisi olarak tanıtılan AMD Ryzen 9 7940HS sisteme güç veriyor. 8 adet Zen 4 çekirdeği olan işlemcide 2.8GHz hızına kadar çıkabilen Radeon 780M dahili grafik birimi de beraberinde geliyor.
Yapay zekâ motoru barındıran ilk x86 işlemcisi olması sayesinde pek çok görevi CPU ve GPU’ya bırakmadan halledebiliyor. Böylece verimlilik üst seviyeye çıkıyor. Ekran kartı tarafında ise GeForce RTX 4070’e kadar seçenekler olacak.
Sistemi soğutmak için buhar odalı bir çözüm kullanılırken sadece 0.05mm kalınlığındaki çıkış plakaları hem soğutma performansını yüzde 5 arttırıyor hem de alandan tasarruf ediyor. 32GB’a kadar DDR5-5600MHz RAM yanında 4TB’a kadar SSD seçenekleri mevcut.
Thunderbolt desteği sunan USB4 Tip-C girişlerinin yanı sıra USB 3.2 Tip-A girişleri kullanıcıya geniş bir seçenek sunuyor. Full HD web kamerası gizlilik için mekanik bir kapağa sahip. 68.1Whr batarya 10 saate kadar kullanılabiliyor.
14 inçlik QHD+ ekranda 240Hz tazeleme hızı ve 500 nit seviyesine kadar parlaklık sunuluyor. DCI-P3 renk gamının tamamını kaplayan ekran 3 milisaniyenin altında tepki süresine sahip. 17.99mm kalınlık ve 1.84Kg ağırlık değeri olan Razer Blade 14 dizüstü modeli 2800 euro başlangıç fiyatı ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi