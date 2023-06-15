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    Razer Blade 14 en yeni yongalarla piyasada

    Yeni Razer Blade 14 oyuncu dizüstü bilgisayarı en hızlı incelik odaklı işlemcisi olarak tanıtılan AMD Ryzen 9 7940HS ve GeForce RTX 4070’e kadar seçenekler ile geliyor.
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    Razer Blade 14 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oyuncu dünyasının iddialı markası Razer, Blade serisi oyuncu dizüstü modellerine bir yenisini daha ekliyor. Razer Blade 14 oyuncu dizüstü bilgisayarı AMD ve Nvidia’nın en yeni yongaları ile donatıldı.

    Razer Blade 14 özellikleri ve fiyatı

    Razer Blade 14 modeli premium segmentin biraz daha altına konumlanmayı tercih etmiş. Dünyanın en hızlı incelik odaklı işlemcisi olarak tanıtılan AMD Ryzen 9 7940HS sisteme güç veriyor. 8 adet Zen 4 çekirdeği olan işlemcide 2.8GHz hızına kadar çıkabilen Radeon 780M dahili grafik birimi de beraberinde geliyor.

    Yapay zekâ motoru barındıran ilk x86 işlemcisi olması sayesinde pek çok görevi CPU ve GPU’ya bırakmadan halledebiliyor. Böylece verimlilik üst seviyeye çıkıyor. Ekran kartı tarafında ise GeForce RTX 4070’e kadar seçenekler olacak.

    Razer Blade 14 Tam Boyutta Gör

    Sistemi soğutmak için buhar odalı bir çözüm kullanılırken sadece 0.05mm kalınlığındaki çıkış plakaları hem soğutma performansını yüzde 5 arttırıyor hem de alandan tasarruf ediyor. 32GB’a kadar DDR5-5600MHz RAM yanında 4TB’a kadar SSD seçenekleri mevcut.

    Thunderbolt desteği sunan USB4 Tip-C girişlerinin yanı sıra USB 3.2 Tip-A girişleri kullanıcıya geniş bir seçenek sunuyor. Full HD web kamerası gizlilik için mekanik bir kapağa sahip. 68.1Whr batarya 10 saate kadar kullanılabiliyor.

    14 inçlik QHD+ ekranda 240Hz tazeleme hızı ve 500 nit seviyesine kadar parlaklık sunuluyor. DCI-P3 renk gamının tamamını kaplayan ekran 3 milisaniyenin altında tepki süresine sahip. 17.99mm kalınlık ve 1.84Kg ağırlık değeri olan Razer Blade 14 dizüstü modeli 2800 euro başlangıç fiyatı ile geliyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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