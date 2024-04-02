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    ReALM: Apple, GPT-4’ten daha küçük ve daha hızlı yapay zeka geliştirdi

    Apple araştırmacıları ekrandaki bağlamı tespit edebilen ve anlayabilen bir yapay zeka geliştiriyor. ReALM olarak adlandırılan yapay zeka, Siri ile olan etkileşimi çok daha iyi hale getirebilir.
    Apple ReALM Tam Boyutta Gör
    Apple araştırmacıları, ekrandaki öğelere yapılan belirsiz referansların yanı sıra konuşma ve arka plan bağlamını da anlayabilen ReALM (Reference Resolution As Language Modeling) adlı yapay zekasını geliştirdi. ReALM, bunların yanı sıra Siri gibi sesli asistanlarla daha doğal etkileşimlere olanak tanıyan yeni bir yapay zeka sistemi olarak nitelendiriliyor. Ek olarak aracın, OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4’ten daha küçük ve daha hızlı olduğunun altı çiziliyor.

    Apple’dan ReALM yapay zekası

    Araştırma makalesine göre Apple ReALM adı verilen sistem, ekrandaki görsel öğelere yapılan atıfları (“bu” veya “şu” gibi) anlamak da dahil olmak üzere karmaşık referansları saf bir dil modelleme problemine dönüştürmek için büyük dil modellerinden yararlanıyor. Bu da ReALM'in mevcut yöntemlere kıyasla önemli performans kazanımları elde etmesini sağlıyor.

    ReALM: Apple, GPT-4’ten daha küçük ve daha hızlı yapay zeka geliş
    Kullanıcılar, Siri gibi akıllı asistanlarla konuşurken arka plandaki görevler veya o an ekranda bulunan verilerle ilgili bağlamsa referanslar verebilir. Geleneksel ayrıştırma yöntemleri inanılmaz derecede büyük modellere ve resimler gibi referans materyallerine dayanırken Apple ise her şeyi metne dönüştürerek daha basit bir yaklaşımda bulunuyor.
    ReALM: Apple, GPT-4’ten daha küçük ve daha hızlı yapay zeka geliş Tam Boyutta Gör
    Böylelikle ReALM, daha az parametre ile GPT-4’e benzer performanslar sergileyebiliyor. Bu da iPhone gibi donanımsal olarak sınırlı cihazlarda aracın önünü açıyor. ReALM'de kullanılan parametrelerin artırılmasıyla ise GPT-4'ten önemli ölçüde daha iyi performans ortaya koymasını sağladığı da araştırma da gösteriliyor. Yukarıda dediğimiz gibi, bu performans farkı iki modelin temel farkından kaynaklanıyor. GPT-4, ekrandaki bilgileri anlamak için görüntü ayrıştırmaya dayanırken ReALM, metin odaklı yaklaşım tercih ediyor.

     

    ReALM: Apple, GPT-4’ten daha küçük ve daha hızlı yapay zeka geliş Tam Boyutta Gör
    ReALM’in küçük bir model olması onu daha az halüsinasyona meyilli hale de getiriyor. Şimdilik ReALM’in hangi formda kullanılacağı belirsiz ancak en temel kullanım senaryosu Siri’ye dahil edilmesi. Örnek kullanım senaryosu olarak, bir web sitesinde gezinirken Siri’ye “işletmeyi ara” demeniz ve ardından ReALM sayesinde Siri’nin sayfada bulunan işletme numarasını tespit ederek arama başlatması verilebilir.

    Yine de araştırmacılar, ekranların otomatik ayrıştırılmasına güvenmenin sınırlamaları olduğu konusunda uyarıyor. Birden fazla görüntü arasında ayrım yapmak gibi daha karmaşık görsel referansların ele alınması, muhtemelen bilgisayarla görü ve çok modlu tekniklerin dahil edilmesini gerektirecek.

    Kaynakça https://arxiv.org/pdf/2403.20329.pdf https://appleinsider.com/articles/24/04/01/apple-ai-research-realm-is-smaller-faster-than-gpt-4-when-parsing-contextual-data
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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