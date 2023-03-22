Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme 10T 5G tanıtıldı: 90 Hz ekran, Dimensity 810 işlemci ve 50 MP kamera

    Realme 10T 5G sessiz sedasız bir şekilde resmiyet kazandı. Akıllı telefon geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen realme 9i 5G'nin farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
    Oy Ver
    Realme 10T 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme markası 2022'de piyasaya sürdüğü Realme 9i 5G akıllı telefonunun değiştirilmiş bir versiyonunu çıkardı. Tayland'da resmiyet kazanan Realme 10T 5G isimli model süper güçlü teknik özelliklere sahip olmasa da yüksek çözünürlüklü kamerasıyla öne çıkmayı başarıyor.

    Cihazda Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunan 6.6 inç boyutunda bir LCD ekran mevcut. Damla çentikli tasarımı benimseyen modelin ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Ekran-gövde oranının ise %90.4 olduğunu ekleyelim.

    Realme 10T 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Realme 10T 5G'nin arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Çinli markanın yeni akıllı telefonu MediaTek'in Dimensity 810 yonga seti ile güçlendirildi.
    Realme 10T 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihaz 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 depolama alanı ile sunuluyor. Diğer özelliklerini 18W şarj destekli 5.000 mAh pil, microSD kart yuvası, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği var.

    Realme 10T 5G Özellikleri:

    • Ekran: 6.6 inç LCD, Full HD+, 90 Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 810
    • Bellek: 4/8 GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 128/256 GB UFS 2.2 (microSD ile genişletilebilir)
    • Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik), 2 MP (makro)
    • Ön Kamera: 16 MP
    • Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj
    • İşletim Sistemi: Android 13, Realme UI 4.0
    • Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, kulaklık girişi
    • Boyutlar: 164.4 × 75.1 × 8.1 mm
    • Ağırlık: 187 gram
    • Renkler: Siyah, Mavi 
    • Diğer: Parmak izi tarayıcısı

    Realme 10T 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Realme 10T 5G Fiyatı:

    • 4 GB RAM + 128 GB depolama - 200 dolar
    • 8 GB RAM + 256 GB depolama - 260 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lol skin çalışmıyor ideal gaza yaklaşma passolig debit plus nedir philips nasıl okunur quantum saat yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız