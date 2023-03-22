Realme 10T 5G tanıtıldı: 90 Hz ekran, Dimensity 810 işlemci ve 50 MP kamera

Teknoloji Editörü
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Realme markası 2022'de piyasaya sürdüğü Realme 9i 5G akıllı telefonunun
değiştirilmiş bir versiyonunu çıkardı. Tayland'da resmiyet kazanan Realme 10T 5G isimli model süper güçlü teknik özelliklere sahip olmasa da yüksek çözünürlüklü kamerasıyla öne çıkmayı başarıyor.
Cihazda Full HD+ çözünürlük,
90 Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunan 6.6 inç boyutunda bir LCD ekran mevcut. Damla çentikli tasarımı benimseyen modelin ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Ekran-gövde oranının ise %90.4 olduğunu ekleyelim.
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Realme 10T 5G'nin arka panelinde
50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Çinli markanın yeni akıllı telefonu MediaTek'in Dimensity 810 yonga seti ile güçlendirildi.
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Cihaz 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 depolama alanı ile sunuluyor. Diğer özelliklerini 18W şarj destekli
5.000 mAh pil, microSD kart yuvası, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği var. Realme 10T 5G Özellikleri:
Ekran: 6.6 inç LCD, Full HD+, 90 Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 810
Bellek: 4/8 GB LPDDR4x RAM
Depolama: 128/256 GB UFS 2.2 (microSD ile genişletilebilir)
Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik), 2 MP (makro)
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj
İşletim Sistemi: Android 13, Realme UI 4.0
Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, kulaklık girişi
Boyutlar: 164.4 × 75.1 × 8.1 mm
Ağırlık: 187 gram
Renkler: Siyah, Mavi
Diğer: Parmak izi tarayıcısı
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Realme 10T 5G Fiyatı:
4 GB RAM + 128 GB depolama -
200 dolar 8 GB RAM + 256 GB depolama -
260 dolar
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)