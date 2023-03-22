Realme 10T 5G tanıtıldı: 90 Hz ekran, Dimensity 810 işlemci ve 50 MP kamera

Tam Boyutta Gör Realme markası 2022'de piyasaya sürdüğü Realme 9i 5G akıllı telefonunun değiştirilmiş bir versiyonunu çıkardı. Tayland'da resmiyet kazanan Realme 10T 5G isimli model süper güçlü teknik özelliklere sahip olmasa da yüksek çözünürlüklü kamerasıyla öne çıkmayı başarıyor.

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Cihazda Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunan 6.6 inç boyutunda bir LCD ekran mevcut. Damla çentikli tasarımı benimseyen modelin ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş. Ekran-gövde oranının ise %90.4 olduğunu ekleyelim.

Tam Boyutta Gör Realme 10T 5G'nin arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Çinli markanın yeni akıllı telefonu MediaTek'in Dimensity 810 yonga seti ile güçlendirildi.

Tam Boyutta Gör Cihaz 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.2 depolama alanı ile sunuluyor. Diğer özelliklerini 18W şarj destekli 5.000 mAh pil, microSD kart yuvası, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Siyah ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği var.

Realme 10T 5G Özellikleri:

Ekran: 6.6 inç LCD, Full HD+, 90 Hz

6.6 inç LCD, Full HD+, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 810

MediaTek Dimensity 810 Bellek: 4/8 GB LPDDR4x RAM

4/8 GB LPDDR4x RAM Depolama: 128/256 GB UFS 2.2 (microSD ile genişletilebilir)

128/256 GB UFS 2.2 (microSD ile genişletilebilir) Arka Kamera: 50 MP (ana), 2 MP (derinlik), 2 MP (makro)

50 MP (ana), 2 MP (derinlik), 2 MP (makro) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj

5.000 mAh, 18W şarj İşletim Sistemi: Android 13, Realme UI 4.0

Android 13, Realme UI 4.0 Bağlantı: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, kulaklık girişi

Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, kulaklık girişi Boyutlar: 164.4 × 75.1 × 8.1 mm

164.4 × 75.1 × 8.1 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Renkler: Siyah, Mavi

Siyah, Mavi Diğer: Parmak izi tarayıcısı

Tam Boyutta Gör

Realme 10T 5G Fiyatı:

4 GB RAM + 128 GB depolama - 200 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama - 260 dolar

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Realme 10T 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı