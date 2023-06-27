Realme 11 Pro ve 11 Pro+ Avrupa’da satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mayıs ayında Realme 11 Pro ve 11 Pro Plus modellerini duyuran Realme, kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Öyle ki Realme 11 Pro+ modelinin ön sipariş rekoru kırdığından sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, her iki telefonun Avrupa fiyatı belli oldu. Gelin Realme 11 Pro ve 11 Pro+ özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Realme 11 Pro ve 11 Pro+ Avrupa fiyatı belli oldu

An itibarıyla İtalya ve Fransa’da ön siparişe açılan Realme 11 Pro ve 11 Pro+ modelinin Avrupa macerası başladı. Aktarıldığı kadarıyla Siyah veya Bej renkleriyle gelen Realme 11 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneği 400 euro fiyat etiketine sahip olacak. Kardeşi ile aynı renklerde gelen ancak 12GB RAM 512GB depolama sunan Realme 11 Pro+ modelinin fiyatı ise 520 euro olarak belirlendi.

Ayrıca Realme, üçüncü taraf perakendeciler üzerinden çeşitli indirimler de sunuyor. Buna göre Amazon İtalya'da yüzde 11'e kadar indirim kullanıcıları bekliyor olacak. Böylece Pro veya Pro+, sırasıyla 340 veya 470 euro'ya kadar düşecek. Türkiye’de ise her iki telefonun Kasım 2023 tarihine kadar piyasaya çıkması bekleniyor.

Realme 11 Pro ve 11 Pro+ özellikleri

Realme 11 Pro ve 11 Pro+, ön tarafta Full HD+ çözünürlük, HDR 10+ ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında kavisli AMOLED panele sahip. Ayrıca Realme 11 Pro+ modelinin, 2160 PWM karartma, yüzde 100 DCI P3 renk gamı ​​desteği sunduğunu belirtelim.

Kaputun altında ise her iki telefona, 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 1 TB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 7050 yonga seti eşlik ediyor. Ayrıca her iki telefon, 5.000mAh pil kapasitesi ile kutudan çıkıyor. Ancak 11 Pro'da 67W, 11 Pro+ modelinde ise 100W hızlı şarj desteğine yer verilmiş.

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Kamera bölümünde Realme 11 Pro, 108MP birincil sensör ve 2MP makro sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Ön tarafta 16MP selfie kamerası barındırıyor. Ailenin amiral gemisi modeli Realme 11 Pro+ ise, OIS desteği ve 2.24μm piksel boyutuna sahip 200MP birincil (Samsung ISOCELL HM3), 8MP ultra geniş açı ve 2MP makro sensörün eşlik ettiği üçlü kamera kurulumu ile kullanıcılara sunulacak.

Bu arada ön tarafta 32MP selfie kamerası bulunuyor. Realme 11 Pro ve Pro+'ın diğer özellikleri arasında Dolby Atmos destekli çift hoparlör, ekran altı parmak izi sensörü, 8 GB'a kadar sanal bellek ve NFC desteği (Yalnızca Pro+) yer alıyor.

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Realme 11 Pro ve 11 Pro+ Avrupa’da satışa sunuldu: İşte fiyatı