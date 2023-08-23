Realme 11x 5G tanıtıldı: 64 MP kamera, Dimensity 6100+ işlemci, 120 Hz ekran

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Realme, Hindistan'da yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Çinli markanın Realme 11x 5G olarak adlandırdığı model Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 680 nit maksimum parlaklığa sahip 6.72 inç boyutunda bir LCD ekran taşıyor.

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Cihaz sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6100+ platformu ile güçlendirildi. Grafik işlemeden Arm Mali-G57 MC2 sorumlu. Akıllı telefon 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı (microSD ile 2 TB'a kadar genişletilebilir) ile sunuluyor.

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Çift arka kamera, büyük batarya

Realme 11x 5G'nin arka panelinde 64 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Akıllı telefon 33W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya içeriyor.

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Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2 ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 yüklü şekilde çıkan akıllı telefon için iki Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi vaat ediliyor.

Realme 11x 5G Özellikleri:

Ekran: 6.72 inç, LCD, Full HD+, 120 Hz

6.72 inç, LCD, Full HD+, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+

MediaTek Dimensity 6100+ RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 64 MP (ana), 2 MP (derinlik)

64 MP (ana), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)

5.000 mAh (33W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13 (Realme UI 4.0)

Android 13 (Realme UI 4.0) Boyutlar: 165.7 x 76 x 7.89 mm

165.7 x 76 x 7.89 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram Renk: Mor, Siyah

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Realme 11x 5G Fiyatı:

6/128 GB - 180 dolar

8/128 GB - 195 dolar

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