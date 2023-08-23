Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Realme 11x 5G tanıtıldı: 64 MP kamera, Dimensity 6100+ işlemci, 120 Hz ekran

    Realme bugün 5G bağlantısını destekleyen yeni bir akıllı telefon duyurdu. Realme 11x 5G adı altında çıkış yapan cihaz yüksek kapasiteli batarya, 120 Hz ekran ve 64 MP ana kamerayla geliyor.

    Realme 11x 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Realme, Hindistan'da yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. Çinli markanın Realme 11x 5G olarak adlandırdığı model Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 680 nit maksimum parlaklığa sahip 6.72 inç boyutunda bir LCD ekran taşıyor.

    Cihaz sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6100+ platformu ile güçlendirildi. Grafik işlemeden Arm Mali-G57 MC2 sorumlu. Akıllı telefon 8 GB'a kadar LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı (microSD ile 2 TB'a kadar genişletilebilir) ile sunuluyor.

    Realme 11x 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çift arka kamera, büyük batarya

    Realme 11x 5G'nin arka panelinde 64 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası var. Akıllı telefon 33W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya içeriyor.

    Realme 11x 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Cihazın diğer özelliklerini Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2 ve yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 yüklü şekilde çıkan akıllı telefon için iki Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncellemesi vaat ediliyor.

    Realme 11x 5G Özellikleri:

    • Ekran: 6.72 inç, LCD, Full HD+, 120 Hz
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
    • RAM: 6/8 GB
    • Depolama: 128 GB
    • Arka Kamera: 64 MP (ana), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Pil: 5.000 mAh (33W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C
    • İşletim sistemi: Android 13 (Realme UI 4.0)
    • Boyutlar: 165.7 x 76 x 7.89 mm
    • Ağırlık: 190 gram
    • Renk: Mor, Siyah

    Realme 11x 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Realme 11x 5G Fiyatı:

    • 6/128 GB - 180 dolar
    • 8/128 GB - 195 dolar
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra otomatik vites yorumları stara ne demek sarı lacivert takımlar nargile neden baş döndürür uolp bölümleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız