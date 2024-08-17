Realme 13 5G'nin küresel versiyonu, Geekbench'te ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Realme 13 Pro serisini Hindistan'da piyasaya süren Realme, şimdilerde Realme 13 5G'yi, küresel pazarlarda piyasya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise cihaz, Geekbench'te listelendi ve böylece önemli özellikleri ortaya çıktı.

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İşte Realme 13 5G küresel versiyonunun beklenen özellikleri:

RMX3951 model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıkan Realme 13 5G'nin küresel varyantı, tek çekirdek testinde 784 puan ve çok çekirdek testinde ise 1.760 puan aldı. Ayrıca listeye göre Mali-G57 MC2 GPU ve 2,40 GHz maksimum saat hızını içeren bir işlemciden güç alacak cihaz, bu verilere göre yüksek ihtimal MediaTek Dimensity 6300 SoC ile donatılacak.

Tam Boyutta Gör Realme 13 5G, geçmiş sızıntılara göreyse 6,72 inç LTPS FHD+ ekrana ve 16 MP selfie kamerasına sahip olacak. Ayrıca 6 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB olmak üzere dört farklı depolama seçeneği ile gelecek cihazın, EIS özellikli 12,5 MP'lik bir kameraya sahip olması ve son olarak 5.000 mAh'lik bir bataryadan güç alması bekleniyor.

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