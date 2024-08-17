Realme 13 5G'nin küresel versiyonu, Geekbench'te ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

RMX3951 model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıkan Realme 13 5G'nin küresel varyantı, tek çekirdek testinde 784 puan ve çok çekirdek testinde ise 1.760 puan aldı. Ayrıca listeye göre Mali-G57 MC2 GPU ve 2,40 GHz maksimum saat hızını içeren bir işlemciden güç alacak cihaz, bu verilere göre yüksek ihtimal MediaTek Dimensity 6300 SoC ile donatılacak.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.