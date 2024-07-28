Realme 13 5G’nin kamera ve batarya özellikleri sızdırıldı, iyi bir alternatif olabilir mi?

Realme 13 5G’nin piyasaya sürülmeye hazırlandığına dair önemli ipuçları ortaya çıktı. Realme 12 5G'nin halefi olarak görülen bu yeni model, çeşitli sertifikasyon sitelerinde RMX3951 model numarasıyla listelendi. Bu siteler arasında Bureau of Indian Standards (BIS), US Federal Communications Commission (FCC) ve NBTC gibi önemli kuruluşlar bulunuyor. NBTC listesi, Realme 13 5G'nin GSM, WCDMA, LTE ve NR ağlarını desteklediğini gösteriyor ki bu da telefonun 5G bağlantısına sahip olacağını doğruluyor.
MySmartPrice'a göre, Realme 13 5G ayrıca BIS, FCC, TUV, EEC sertifikasyonlarında ve Camera FV-5 veritabanında da RMX3951 model numarasıyla göründü. TUV sertifikasyonu, cihazın 4.880mAh bataryaya sahip olduğunu öne sürerken, FCC listesi ise 5.000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteğine sahip SuperVOOC şarj cihazını gösteriyor. Realme 12 5G de benzer şekilde 5.000mAh batarya ve 45W SuperVOOC şarj desteği ile piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle 13 5G modelinin de benzer şekilde gelmesi daha olası bir ihtimal.
Camera FV-5 veritabanındaki bilgilere göre, Realme 13 5G'nin ana kamerası f/1.8 diyafram açıklığı, 4.1mm odak uzaklığı ve 1.280 x 960 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bu, 50 megapiksel bir kameraya işaret ediyor olabilir. Ön kamera ise f/2.5 diyafram açıklığı, 3.2mm odak uzaklığı ve 1.440 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip.
Realme, henüz Realme 13 5G hakkında resmi bir bilgi paylaşmadı, ancak bu sertifikalar, cihazın yakında piyasaya sürüleceğini işaret ediyor. Realme 12 5G, Mart ayında 205 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Bu yeni modelin de benzer bir fiyat aralığında olacağı tahmin ediliyor. Eğer fiyat gerçekten bu seviyelerde kalabilirse, belki de Realme 13 5G telefonunu yenilemek isteyenler için iyi bir alternatif olabilir, ne dersiniz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.