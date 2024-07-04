Realme dünyanın en gelişmiş fotoğraf iyileştirme yapay zekâsını tanıttı

Realme Hyperimage+ nedir?
Realme tarafından en gelişmiş fotoğraf iyileştirme yapay zekâsı olarak tanımlanan Hyperimage+ teknolojisi, özellikle amiral gemisi akıllı telefon modellerinde cihaz üzerinde çalışarak ektileyici sonuçlar üretiyor.
Firma Hyperimage+ teknolojisini amiral gemisi optikler, cihaz üzeri AI görüntüleme algoritmaları ve bulut tabanlı A görsel düzenleme üçlemesi üzerinde inşa ettiğini belirtiyor. Sony ve TUV Rheinland bu teknoloji için realme ile bir araya gelmiş.
Mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatacağı belirtilen Hyperimage+ teknolojisi ile olarak Realme 13 Pro amiral gemi serisinde kullanılacak. Yapılan açıklamalara göre alt seviye modellere gelmesi şimdilik mümkün görünmüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.