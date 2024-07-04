Realme dünyanın en gelişmiş fotoğraf iyileştirme yapay zekâsını tanıttı

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasında kamera sensörü dendiği zaman akla Sony, Samsung, OmniVision gibi firmalar gelse de pek çok firma artık belirli avantajları yapay zekâ teknolojileri ile de sağlayabiliyor. Realme bunlardan birisi.

Realme Hyperimage+ nedir?

Realme tarafından en gelişmiş fotoğraf iyileştirme yapay zekâsı olarak tanımlanan Hyperimage+ teknolojisi, özellikle amiral gemisi akıllı telefon modellerinde cihaz üzerinde çalışarak ektileyici sonuçlar üretiyor.

Realme GT 7 Pro sızdırıldı 3 gün önce eklendi

Firma Hyperimage+ teknolojisini amiral gemisi optikler, cihaz üzeri AI görüntüleme algoritmaları ve bulut tabanlı A görsel düzenleme üçlemesi üzerinde inşa ettiğini belirtiyor. Sony ve TUV Rheinland bu teknoloji için realme ile bir araya gelmiş.

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Mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatacağı belirtilen Hyperimage+ teknolojisi ile olarak Realme 13 Pro amiral gemi serisinde kullanılacak. Yapılan açıklamalara göre alt seviye modellere gelmesi şimdilik mümkün görünmüyor.

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