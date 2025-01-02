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    Realme 14 Pro serisi Geekbench platformunda kendini gösterdi

    Realme tarafından geliştirilen ve global pazar çıkış tarihi için geri sayıma geçilen Realme 14 Pro bu sefer de Geekbench platformu aracılığıyla kendini gösterdi.

    Realme 14 Pro serisi Geekbench platformunda kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Realme 14 Pro serisi, Ocak ayında tanıtılacak olsa da kesin bir tarih açıklanmadı. Şirket, serinin tasarımını ve renk seçeneklerini paylaştı ve yeni modelin bazı özelliklerini öne çıkaran detaylar da ortaya çıktı. Özellikle Realme 14 Pro modeli, Geekbench performans testinde görüntülendi ve donanım bilgileri sızdırıldı. Ayrıca, serinin fotoğrafçılık yeteneklerini geliştirecek bir flaş teknolojisiyle geleceği duyuruldu.

    Realme 14 Pro serisi, dünyanın ilk "üçlü flaş kamera" özelliğini sunuyor. Bu yenilik, düşük ışıkta fotoğraf çekerken daha fazla aydınlatma sağlayarak özellikle gece çekimlerinde avantaj sunabilir. Ancak, şirket henüz kameralarla ilgili tüm teknik detayları paylaşmadı. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, Realme 14 Pro modeli, 50 MP ana kameraya sahip olabilir. Bu kameranın f/1.8 diyafram açıklığına, 26.6 mm odak uzaklığına ve elektronik görüntü sabitleme (EIS) desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüklü, f/2.4 diyafram açıklığı ve 27.2 mm odak uzaklığıyla bir selfie kamerası bulunabilir.

    Geekbench üzerinde "RMX5056" model numarasıyla görülen Realme 14 Pro, Dimensity 7300 yonga setiyle donatılmış. Bu yonga seti, 2.50 GHz hızında çalışan dört performans çekirdeği ve 2.00 GHz hızında çalışan dört verimlilik çekirdeği içeriyor. Snapdragon 7s Gen 2 ile karşılaştırıldığında, daha yüksek bir hız sunduğu ifade ediliyor. Telefon, Geekbench testinde tek çekirdekte 1.006 puan ve çok çekirdekte 2.962 puan aldı. Grafik birimi olarak ARM Mali-G615 MC2 kullanıldığı ve cihazın 8 GB RAM ile birlikte Android 15 işletim sistemi üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Kullanıcı arayüzü olarak ise Realme UI 6.0 bekleniyor.

    Serinin diğer modeli olan Realme 14 Pro+, IP69 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla dikkat çekiyor. Cihaz, 6.83 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran sunuyor. Ekran, 3840 Hz PWM karartma teknolojisi ve yalnızca 1.6 mm kalınlığındaki çerçevelerle birlikte geliyor. Ayrıca, TUV Rheinland sertifikasıyla düşmelere karşı dayanıklılığı artırılmış. Cihazın 8 mm'nin altında bir kalınlığa ve 45W hızlı şarj desteğine sahip olduğu belirtiliyor.

    Renk seçenekleri arasında "Kadife Gri" ve "İnci Beyazı" bulunuyor. İnci Beyazı rengi, sıcaklık değişimlerine duyarlı bir yapıya sahip. Depolama kombinasyonları ise 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB olarak sunulabilir. Bir önceki seri olan Realme 13 Pro, 8 GB + 256 GB modeli için 326$ başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Realme 14 Pro serisinin fiyatlandırması ise henüz netleşmedi.

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