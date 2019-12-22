Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor

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Ralme'nin yeni akıllı telefonu Realme 5i, Singapur telekomünikasyon düzenleyicisi IMDA'nın web sitesinde görüntülendi. Realme, 5, 5s ve 5 Pro modellerinden sonra 5 serisine bir telefon daha ekleyeceği anlaşılıyor. Bütçe dostu olması beklenen telefonun, 2020'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacağı düşünülüyor.

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RMX2030 model numarası ile listelenen telefonun diğer 5 serisi telefonların model numaraları baz alınarak, 5i olarak adlandırılacağı düşünülüyor. Yaklaşık olarak 160 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürülmesi muhtemel olan Realme 5i'nin kesin olarak teknik özellikleri bilinmezken diğer 5 serisi telefonlara benzer özelliklere sahip olacağı kuvvetli söylentiler arasında.

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Realme'nin 5 serisi telefonlarına hemen hemen benzer özelliklere sahip yeni bir telefon daha eklemesi, 5i'nin ne kadar başarılı olacağı konusunda büyük soru işaretleri uyandırıyor.

https://www.gsmarena.com/realme_5i_got_certified_in_singapore-news-40701.php