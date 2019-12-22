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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor

    Yeni bir Realme telefonun yakında piyasaya sürüleceği söyleniyordu ancak bu konu üzerinde bir gelişme yoktu. Akıllı telefon üreticisi Realme, 5i modeli için sertifika alarak söylentileri doğruladı.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor
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    Ralme'nin yeni akıllı telefonu Realme 5i, Singapur telekomünikasyon düzenleyicisi  IMDA'nın web sitesinde görüntülendi. Realme, 5, 5s ve 5 Pro modellerinden sonra 5 serisine bir telefon daha ekleyeceği anlaşılıyor. Bütçe dostu olması beklenen telefonun, 2020'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacağı düşünülüyor.

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    RMX2030 model numarası ile listelenen telefonun diğer 5 serisi telefonların model numaraları baz alınarak, 5i olarak adlandırılacağı düşünülüyor. Yaklaşık olarak 160 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürülmesi muhtemel olan Realme 5i'nin kesin olarak teknik özellikleri bilinmezken diğer 5 serisi telefonlara benzer özelliklere sahip olacağı kuvvetli söylentiler arasında. 

    Realme, 5 serisine 5i adında yeni bir telefon daha ekliyor
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    Realme'nin 5 serisi telefonlarına hemen hemen benzer özelliklere sahip yeni bir telefon daha eklemesi, 5i'nin ne kadar başarılı olacağı konusunda büyük soru işaretleri uyandırıyor.



    https://www.gsmarena.com/realme_5i_got_certified_in_singapore-news-40701.php Yorum Yaz
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