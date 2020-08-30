Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı

    PUBG Mobile, Twitter hesabından paylaştığı bir görselle 20 Ağustos ile 27 Ağustos arasında 2.273.152 hileci hesabı banladığını duyurdu. Ayrıca oyunda en çok yapılan hileler de belirtildi.
    3 sa.
    958
    53
    2
    Oyunlar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı
    Tam Boyutta Gör

    Çoğu çok oyunculu oyunlar gibi PUBG Mobile da hilecilerin uğrak yeri haline geldi. PUBG Mobile'ın hileci oyuncularla mücadelesi için başlattığı Ban Pan projesi şimdiye kadar birçok hilecinin banlanmasında önemli rol üstlendi. Oyunun resmi Twitter hesabından paylaşılan yeni bir görselle 20 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında 2.273.152 hesabın hile kullandığı gerekçesiyle banlandığını duyurdu. Ayrıca 1.424.854 cihazın kalıcı olarak yasaklandığı da belirtildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar PUBG Mobile'a 'Cold Front Survival' modu geliyor!

    Paylaşılan istatistiklerden de anlaşılacağı üzere kullanılan en yaygın hileler düşmanı görmek ve otomatik hedef almak. Bu iki hile de oyunu kazanabilmeniz için oyuncuya çok büyük bir avantaj sağlıyor.

    PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı

    Geliştiriciler, yasaklanan oyuncuların çoğunluğunun (%33) X-Ray görüş hilesi kullanırken yakalandığını ve oyuncuların %27'sinin otomatik nişan kullandığını belirtiyor. Oyuncuların %12'si hız hilesi kullanıyordu. Hasar alanlarını veya karakter modellerini değiştirdiği için banlanan oyuncuların yüzdesi sırasıyla %4 ve %3. Oyuncuların %22'si diğer hileleri kullanırken yakalandı.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor: Clover"

    PUBG Mobile, 8 Eylül'de v1.0'a güncellenecek ve bu önlemler, geliştiriciler tarafından alınacak daha katı hile karşıtı önlemlerin bir göstergesi olabilir. PUBG Mobile'ın v1.0 güncellemesi, oyun için en büyük güncellemelerden biri olacak. Yalnızca daha iyi grafikler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü ve lobiye de sahip olacak.



    https://www.forbes.com/sites/mikestubbs/2020/08/29/over-22-million-cheaters-banned-from-pubg-mobile-in-a-week/#593e35b427ab Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Realme 7, canlı olarak görüntülendi!
    1 sa.
    OnePlus, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor: Clover
    1 gün
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 2 sa.
    Cyber Hunter'dan üç beş bir şey kapsınlar, onlarda mobil ve pc ile çapraz platform kullanıyor, oyun yağ gibi akıyor resmen. Grafik, oyun mekanikleri vb. konularda da bir çok farklılık söz konusu. PUBGM maalesef ki hak etmediği bir popülerliği yaşıyor.Ayrıca hile ile gerçekten mücadele etmek istiyorlarsa her telefon numarasını bir hesapta kullanma zorunluluğu ve oyuna her girişte sms kodu gibi şeyler getirsinler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 3 sa.
    hepsi hikaye yılarca oyun oynadım hilecilere ürün satanla oyun yazanlar aynı oldugunu öğrendim.. oyun firmaları hilecileri özelikle ister çünki hileciler oyuna sürekli bağlıdır...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek? 1 sa. Samsung 980 PRO PCIe 4.0 SSD sürücüsü tanıtıldı 1 sa. Realme 7, canlı olarak görüntülendi! 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı Sonraki GoPro Hero 9 Black renkli ön ekranıyla karşımızda 5 sa. TSMC toplam EUV kapasitesinin yüzde 60’ına sahip 6 sa. Bitcoin’i ikiye katladı, en değerli kripto para oldu 7 sa. Timeline Traveler ile basit manada kodlama öğrenin 12 sa. Otomotive ÖTV zammı geldi 14 sa. Sıra, Avrupa Hava Emniyeti Ajansı’nda! Kurum, 7 Eylül’de 737 MAX test uçuşlarına başlıyor 15 sa. Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition test masamızda! 16 sa. AkınRobotics, dört ayaklı robot ARAT’ın yeni versiyonu hakkında konuştu 17 sa. Galaxy Z Fold 2 tüm detaylarıyla karşınızda: Bu sefer olmuş 17 sa. Zotac ve Gainward’ın RTX 3090/3080 modelleri paylaşıldı: 2x8-pin’e devam 18 sa. LG'nin "T" şeklindeki çift ekranlı telefonu oyun oynanırken görüntülendi 18 sa. 1080p odaklı RX 5300 duyuruldu 18 sa. MESS Teknoloji Merkezi açılışına robot köpek Spot damga vurdu 19 sa. Yapay zekalı Kolay İhracat Platformu kullanıma sunuldu 20 sa. Samsung'dan yeni kablosuz şarj istasyonu: Wireless Charger Pad Trio 20 sa. Volkswagen ID. Buggy, uygun fiyatlı bir arazi aracına dönüşecek 20 sa. Yeni vaka ve ölüm sayısında son iki ayın en yüksek rakamı (29 Ağustos) 21 sa. En hızlı 5G'ye sahip ülkeler açıklandı: Suudi Arabistan birinci, ABD ise listede yok 21 sa. OnePlus Watch için geri sayım başladı 22 sa. Galaxy S20 FE modelleri, Samsung'un web sitesinde listelendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Crysis Remastered 18 Eylül'de PS4, Xbox One ve Epic Games Stor...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Deathloop'ta Silah Tutukluk Yaptığında PS5 Kontrolcüsünün Teti...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Skoda Scala'nın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi: İşte güncel...
    DonanımHaber
    Otomotive ÖTV zammı geldi
    DonanımHaber
    Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi E...
    DonanımHaber
    Türk Telekom, Eylül'de upload hızını ikiye katlıyor
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız