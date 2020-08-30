PUBG Mobile bir haftada 2 milyon hileci hesabı banladı

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Çoğu çok oyunculu oyunlar gibi PUBG Mobile da hilecilerin uğrak yeri haline geldi. PUBG Mobile'ın hileci oyuncularla mücadelesi için başlattığı Ban Pan projesi şimdiye kadar birçok hilecinin banlanmasında önemli rol üstlendi. Oyunun resmi Twitter hesabından paylaşılan yeni bir görselle 20 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında 2.273.152 hesabın hile kullandığı gerekçesiyle banlandığını duyurdu. Ayrıca 1.424.854 cihazın kalıcı olarak yasaklandığı da belirtildi.

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Paylaşılan istatistiklerden de anlaşılacağı üzere kullanılan en yaygın hileler düşmanı görmek ve otomatik hedef almak. Bu iki hile de oyunu kazanabilmeniz için oyuncuya çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Geliştiriciler, yasaklanan oyuncuların çoğunluğunun (%33) X-Ray görüş hilesi kullanırken yakalandığını ve oyuncuların %27'sinin otomatik nişan kullandığını belirtiyor. Oyuncuların %12'si hız hilesi kullanıyordu. Hasar alanlarını veya karakter modellerini değiştirdiği için banlanan oyuncuların yüzdesi sırasıyla %4 ve %3. Oyuncuların %22'si diğer hileleri kullanırken yakalandı.

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PUBG Mobile, 8 Eylül'de v1.0'a güncellenecek ve bu önlemler, geliştiriciler tarafından alınacak daha katı hile karşıtı önlemlerin bir göstergesi olabilir. PUBG Mobile'ın v1.0 güncellemesi, oyun için en büyük güncellemelerden biri olacak. Yalnızca daha iyi grafikler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü ve lobiye de sahip olacak.

https://www.forbes.com/sites/mikestubbs/2020/08/29/over-22-million-cheaters-banned-from-pubg-mobile-in-a-week/#593e35b427ab

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