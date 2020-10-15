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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde

    realme’nin 64MP Sony sensör ve 65W hızlı şarj desteği ile dikkat çeken realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde lansmanını yapıyor. Hemen sonrasında piyasaya çıkacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 3 gün)
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    10
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde
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    Son dönemde ülkemizde önemli adımlar atmaya başlayan Çinli realme; haftaya yine dikkat çekici bir tanıtıma hazırlanıyor. realme 7 Pro orta segment modeli ülkemizde de satışa sunulacak.

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    realme 7 Pro özellikleri ve fiyatı

    realme 7 Pro modelinde 6.4 inçlik AMOLED ekran mevcut ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. 60Hz ekran tazeleme hızı ile görüntüler oldukça akıcı. Yüzde 90.5 civarında ekran kasa oranına sahip olan telefonun parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre.

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    2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 720G yonga setinin güç verdiği modelde LPDDR4x RAM bellek ve UFS 2.1 depolama teknolojisi mevcut. 4500mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj destekli ve tamamen dolması 34 dakika sürüyor.

    realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde
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    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 Sony IMX682 sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve makro sensörler mevcut. Paket 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony sensör barındırıyor. Yapay zeka sayesinde ultra gece modu gibi pek çok destek sağlanıyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Savin 5 gün yeni yorumcu
    Sırf 35 dakikada tam sarj olması nedeniyle almak istiyorum ama antutu puanının düşüklüğü beni düşündürüyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 hf.
    8-128 galaxy m51den ucuz olmak zorunda.
    Yanıtla +2
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    Kuantum34 1 hf.
    realme x7 pro ne zaman gelecek ?
    Yanıtla +1
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    damn2u (Sercan ) 1 hf.
    Bu pil boyutu az artık kardeşim, 6000 civarını standart görmek istiyoruz.
    Yanıtla +2
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    Gagavuzz (samet caliskan) 1 hf.
    Hani Pro 60HZ ekrandı?Burada 120HZ yazıyor
    Yanıtla +1
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    TearsForFears 1 hf. (düzenlendi)
    Realme 6 pro 3500 ken bu 4500 den gelir herhalde. O fiyata amiral gemiler varken alınmaz. Snapdragon 720 koyuyorlar hala koysanıza 765 hemde 5g li olsun
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kaireis06 (Göktürk Nalbantoğlu) 1 hf. TearsForFears
    o işlemci oyun nasıl oynucak cod mobile de takılır.
    1 Yanıt Yanıtla
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