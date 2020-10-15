realme 7 Pro modeli 20 Ekim’de ülkemizde

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Son dönemde ülkemizde önemli adımlar atmaya başlayan Çinli realme; haftaya yine dikkat çekici bir tanıtıma hazırlanıyor. realme 7 Pro orta segment modeli ülkemizde de satışa sunulacak.

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realme 7 Pro özellikleri ve fiyatı

realme 7 Pro modelinde 6.4 inçlik AMOLED ekran mevcut ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. 60Hz ekran tazeleme hızı ile görüntüler oldukça akıcı. Yüzde 90.5 civarında ekran kasa oranına sahip olan telefonun parmak izi okuyucusu ise ekrana entegre.

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2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 720G yonga setinin güç verdiği modelde LPDDR4x RAM bellek ve UFS 2.1 depolama teknolojisi mevcut. 4500mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj destekli ve tamamen dolması 34 dakika sürüyor.

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Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 Sony IMX682 sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve makro sensörler mevcut. Paket 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony sensör barındırıyor. Yapay zeka sayesinde ultra gece modu gibi pek çok destek sağlanıyor.

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