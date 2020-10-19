realme 7 Pro Türkiye lansmanı canlı yayınlanacak

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Ülkemizde bir süredir faaliyet gösteren realme markası gelecek hafta realme 7 Pro akıllı telefon modelinin lansmanını yapacak. Süper Hız Süper Güç sloganıyla geliştirilen realme 7 Pro lansmanı canlı olarak yayınlanacak.

Canlı tanıtılacak

Türkiye’de kendi segmentinin ilk 65 W hızlı şarj özelliğine sahip olan yeni telefonu realme 7 Pro sıfırdan yüze sadece 34 dakikada dolarken üstün kamera, ekran ve işlemci performansı ile de rekabetçi bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılıyor.

realme 7 Pro akıllı telefon modeli; 20 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00’da başlayacak YouTube canlı yayını ile tanıtılacak. Canlı yayın ise realme Pazarlama Direktörü-Merve Yeniev ve Ürün Müdürü-Hasan Namlı’nın anlatımı ile yapılacak. realme 7 Pro akıllı telefon modelinin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi de lansman sırasında resmiyet kazanacak. realme Türkiye ofisinin resmi YouTube kanalına abone olarak canlı yayından haberdar olabilirsiniz.

realme Türkiye YouTube kanalı

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