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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme 7 Pro Türkiye lansmanı canlı yayınlanacak

    Kısa süre önce global lansmanını gerçekleştiren realme 7 Pro akıllı telefon modeli haftaya ülkemize geliyor. 65W hızlı şarj ile dikkat çeken model YouTube yayını ile tanıtılacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme 7 Pro Türkiye lansmanı canlı yayınlanacak
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde bir süredir faaliyet gösteren realme markası gelecek hafta realme 7 Pro akıllı telefon modelinin lansmanını yapacak. Süper Hız Süper Güç sloganıyla geliştirilen realme 7 Pro lansmanı canlı olarak yayınlanacak.

    Canlı tanıtılacak

    Türkiye’de kendi segmentinin ilk 65 W hızlı şarj özelliğine sahip olan yeni telefonu realme 7 Pro sıfırdan yüze sadece 34 dakikada dolarken üstün kamera, ekran ve işlemci performansı ile de rekabetçi bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılıyor.

    realme 7 Pro akıllı telefon modeli; 20 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00’da başlayacak YouTube canlı yayını ile tanıtılacak. Canlı yayın ise realme Pazarlama Direktörü-Merve Yeniev ve Ürün Müdürü-Hasan Namlı’nın anlatımı ile yapılacak. realme 7 Pro akıllı telefon modelinin Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi de lansman sırasında resmiyet kazanacak. realme Türkiye ofisinin resmi YouTube kanalına abone olarak canlı yayından haberdar olabilirsiniz.

    realme Türkiye YouTube kanalı



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    forum13 (kenan ) 3 gün
    realme 6 pro şuan 3500 tl... realme 7 pro 4000tl üzeri olacaktır.
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    kill1033 3 gün
    Realme 6 pro’nun daha iyi olması ilginç olmuş 🤔
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    TearsForFears 3 gün
    Poco x3 nfc modeli 3000 liradan gelmişken realme 7 pro 4000 lira fiyat çeker kimse almaz :D Bu arada realme 6 pro daha iyi.
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    Ray Kurzweil 3 gün
    3799'dan çıkar 2 ay sonra 3000'e satılır.
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    0MG90 3 gün
    Realme X7 Pro yu getirselerdi keşke
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    Trise (Aydın ) 3 gün (düzenlendi)
    2020'de 60 Hz telefon almak sadece bana mı saçma geliyor
    Yanıtla +2
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 4 gün
    3499 diye düşünüyorum
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    V4LKyR 4 gün
    Önemli olan, fiyatı ne olacak...
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