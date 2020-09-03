Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı

Realme markasının orta seviyede iddialı olacak Realme X7 ve X7 Pro akıllı telefonlarının ardından yine aynı segmentte orijinali olarak gösterebileceğimiz Realme 7 ve Realme 7 Pro akıllı telefonlar resmiyet kazandı.

Realme 7 özellikleri ve fiyatı

Realme 7 modelinde 6.5 inçlik IPS LCD ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken nokta çentik tasarımı sayesinde yüzde 90.5 ekran-kasa oranı sunuyor. Gorilla Glass ile çizilmelere karşı koruma sağlanıyor. Parmak izi okuyucu yan kısımda.

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2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G95 yonga setinin güç verdiği modelde LPDDR4x RAM bellek ve UFS 2.1 depolama teknolojisi yer alıyor. 5000mAh kapasiteli batarya 30W Dart hızlı şarj desteğine sahip.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 Sony IMX682 sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve makro sensörler mevcut. Paket 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde Sony IMX471 sensör barındırıyor. Yapay zeka sayesinde ultra gece modu gibi pek çok destek sağlanıyor. Realme 7 için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

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Realme 7 6GB RAM + 64GB – 204$

Realme 7 8GB RAM + 128GB – 231$

Realme 7 Pro özellikleri ve fiyatı

Realme 7 Pro modelinde ise 6.4 inçlik AMOLED ekran mevcut ve 120Hz ekran tazeleme hızı sunuyor. Çözünürlük ve ekran-kasa oranları hemen hemen aynı. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre.

2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 720G yonga setinin güç verdiği modelde yine aynı RAM ve bellek teknolojileri mevcut. 4500mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj destekli.

Arka tarafta yine kardeşi ile aynı kamera dizilimi var. Ön kamera 32MP ile farklılaşıyor. Yapay zeka yetenekleri yine aynı. Realme 7 Pro için fiyatlar şöyle:

Realme 7 Pro 6GB RAM + 128GB – 273$

Realme 7 Pro 8GB RAM + 128GB – 299$

https://www.gizmochina.com/2020/09/03/realme-7-7-pro-with-helio-g95-sd720g-120hz-display-64mp-quad-cameras-and-65w-charging-launched-in-india/

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