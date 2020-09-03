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    Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı

    Realme 7 modelinde IPS LCD ekran, Helio G95 yonga seti, 30W hızlı şarj yer alırken Realme 7 Pro modelinde Snapdragon 720G yonga seti, 6.4 inçlik AMOLED ekran mevcut.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı

    Realme markasının orta seviyede iddialı olacak Realme X7 ve X7 Pro akıllı telefonlarının ardından yine aynı segmentte orijinali olarak gösterebileceğimiz Realme 7 ve Realme 7 Pro akıllı telefonlar resmiyet kazandı.

    Realme 7 özellikleri ve fiyatı

    Realme 7 modelinde 6.5 inçlik IPS LCD ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahipken nokta çentik tasarımı sayesinde yüzde 90.5 ekran-kasa oranı sunuyor. Gorilla Glass ile çizilmelere karşı koruma sağlanıyor. Parmak izi okuyucu yan kısımda.

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    2 adet Cortex-A76 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio G95 yonga setinin güç verdiği modelde LPDDR4x RAM bellek ve UFS 2.1 depolama teknolojisi yer alıyor. 5000mAh kapasiteli batarya 30W Dart hızlı şarj desteğine sahip.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 Sony IMX682 sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve makro sensörler mevcut. Paket 4K video kaydı yapabiliyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde Sony IMX471 sensör barındırıyor. Yapay zeka sayesinde ultra gece modu gibi pek çok destek sağlanıyor. Realme 7 için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

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    Realme 7 6GB RAM + 64GB – 204$

    Realme 7 8GB RAM + 128GB – 231$

    Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı

    Realme 7 Pro özellikleri ve fiyatı

    Realme 7 Pro modelinde ise 6.4 inçlik AMOLED ekran mevcut ve 120Hz ekran tazeleme hızı sunuyor. Çözünürlük ve ekran-kasa oranları hemen hemen aynı. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre.

    2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı özelleştirilmiş çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 720G yonga setinin güç verdiği modelde yine aynı RAM ve bellek teknolojileri mevcut. 4500mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj destekli.

    Arka tarafta yine kardeşi ile aynı kamera dizilimi var. Ön kamera 32MP ile farklılaşıyor. Yapay zeka yetenekleri yine aynı. Realme 7 Pro için fiyatlar şöyle:

    Realme 7 Pro 6GB RAM + 128GB – 273$

    Realme 7 Pro 8GB RAM + 128GB – 299$



    https://www.gizmochina.com/2020/09/03/realme-7-7-pro-with-helio-g95-sd720g-120hz-display-64mp-quad-cameras-and-65w-charging-launched-in-india/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jeopol 1 hf.
    5000 lira olur, yine almayız.
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    mcebi001 (murat çebi) 1 hf.
    Hep 400ppi ekranlar ois olmayan kameralar ve çok benzer onlarca model, bende bu markaya ısınamadım ..Şu an 3 yıllık meizu pro 7 kullanıyorum ses kalitesi ıphone 8 plus ı bile ikiye katlıyor,kamera günü kurtarıyor, boy şekil zaten harika,tek tuşla menüyü yönetmek harika realme de bi cacık yokki sıradan ortalama tüm telefonlar gibi işte...
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    High Sierra 1 hf. (düzenlendi)
    Şaka gibi,
    Realme 7 için ideal seçim olacak olan Dimensity 720 yerine Helio G95 seçimi de ayrı bir saçmalık olmuş. Böylece bütçe odaklı f/p ürünü çıkabilirdi Realme'den. G95'in 12nm üretim sürecinden geçerek üretildiğini hatırlatalım. Zaten Cortex A76'nın hayal kırıklığı olduğunu hatırlatmaya gerek yok sanıyorum 2020 cihazlarında.
    7 Pro ise baştan sona fiyasko. Hiç değilse S732G seçilebilirdi. Keza Dimensity 800 çok daha mantıklı bir seçenek olurdu. Bunun yerine 3-5 benzerliği gibi 6-7'de aynı S720G kullanıldı.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf.
    Şu çene tasarımını da artık inceltsinler.
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    tolgatelli (Tolga Telli) 1 hf.
    Realme 6 pro Mart ayında sunuldu Realme 7 pro Eylül ayında,

    6 ayda bir telefon saçacaklar sanırım,

    6’da NFC var gorilla glass 5 var, radyo var , bunda ekranı yükseltmek için diğer özellikleri kısmışlar ..

    Yine de Realme bence, Xiaomi’den çok daha iyi ürünler çıkarıyor..
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 hf.
    Şu Realme'ye bir türlü ısınamadım
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    Wazuu54 1 hf. Abdülhak Hamit Tarhan
    Android tarafında kullanabileceğiniz en iyi telefonlardandır aslında. Hem malzeme kalitesi hemde yazılım olarak gayet iyi işler çıkartıyorlar. Eğer kullanmadıysanız ve etrafınızda kullanan birisi varsa bi denemenizi tavsiye ederim. Realme 6 pro yu aktif olarak başka hatlarımda da kullanıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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