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    Realme 8 5G resmi olarak tanıtıldı: Dimensity 700 işlemci ve 90 Hz ekran

    Çinli akıllı telefon üreticilerinden Realme yeni cihazını tanıttı. Realme 8 5G adlı model Dimensity 700 yonga seti üzerine inşa edilmiş akıllı telefon 320 dolardan satılacak.
    21 Nisan 2021, 18:15 (52 dk.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Realme 8 5G resmi olarak tanıtıldı: Dimensity 700 işlemci ve 90 Hz ekran
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    Realme, resmi olarak beşinci nesil hücresel ağları destekleyen akıllı telefon modeli Realme 8 5G'yi tanıttı. Akıllı telefon, şirketin özel arayüzü Realme UI 2.0 ile zenginleştirilmiş Android 11 ile birlikte geliyor.

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    Realme 8 5G, 2.2 GHz'e kadar frekansa sahip sekiz bilgi işlem çekirdeği, ARM Mali-G57 MC2 grafik hızlandırıcı ve 5G modem içeren bir MediaTek Dimensity 700 işlemci üzerine inşa edilmiş. RAM miktarı 4 veya 8 GB, dahili depolama biriminin kapasitesi ise 128 GB (1TB'a kadar yükseltilebiliyor).

    Cihazın, FHD+ formatındaki 6,5 inç IPS ekranının yenileme hızı 90 Hz dokunma tepki hızı ise 180 Hz olarak açıklandı. Ayrıca ekranın, ön yüzeyin %90,5'ini kapladığını da belirtelim.

    Realme 8 5G resmi olarak tanıtıldı: Dimensity 700 işlemci ve 90 Hz ekran
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    Süpersonik siyah ve mavi renk seçenekleri

    Ön tarafa 16 megapiksellik bir selfie kamera yerleştirilmiş. Üçlü arka kamera, 48 megapiksel bir sensör ve iki adet 2 milyon piksellik sensör içeriyor. Cihazın Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth 5.1 denetleyicileri, USB Type-C bağlantı noktası ve standart bir kulaklık girişi mevcut. Güç ise 18W şarjlı 5.000 mAh pil ile sağlanıyor.

    Realme 8 5G, 320 dolardan başlayan Süpersonik Mavi ve Süpersonik Siyah renklerde satışa sunulacak. 



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