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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme 8 Pro, 65W hızlı şarjlı 4500mAh bataryaya sahip olacak

    FCC'de listelenen Realme'nin yaklaşmakta olan yeni telefonun batarya özellikleri görüntülendi. Realme 8 Pro, 65W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh batarya ile gelecek.
    07 Mart 2021, 20:30 (19 sa.)
    2,3b
    14
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    1

    Realme 8 Pro, FCC listesinde görüldü. Liste, Çinli akıllı telefon üreticisinin yaklaşmakta olan orta sınıf cihazı için bazı özellikleri ortaya koydu. Realme 8 Pro'nun FCC listesi, telefonun 65W hızlı şarj özelliğine sahip 4.500mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacağını ve Realme UI 2.0'ı çalıştıracağını gösteriyor.

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    Realme 8 Pro, 108 MP birincil lense sahip olacak

    Realme 8 Pro'nun FCC listesine göre, pil yapılandırması geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Realme 7 Pro'ya benziyor. Realme 7 Pro, 34 dakikada sıfırdan tam şarja olurken, sadece 10 dakikalık şarj sıfırdan %43'e kadar batarya kapasitesi sağlıyor.

    Realme CEO'su Madhav Sheth, kısa bir süre önce kutusunun bir görüntüsünü paylaşarak Realme 8'in bazı teknik özelliklerini açıkladı. Telefon, 6.4 inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip olacak ve MediaTek Helio G95 yonga setinden güç alacak. Cihazda ayrıca 30W Dart Charge hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunacak.

    Paylaşılan ayrıntılara bakıldığında Pro modelinin, standart modele göre daha küçük bir batarya kapasitesine sahip olacağı ancak daha hızlı şarj olacağı anlaşılıyor.

    Realme 8 Pro, 65W hızlı şarjlı 4500mAh bataryaya sahip olacak
    Tam Boyutta Gör

    Şirket, geçtiğimiz günlerde Realme 8 Pro'nun birincil lensini de doğruladı. Akıllı telefonun arka tarafında 108MP Samsung ISOCELL HM2 birincil lensin de yer aldığı kare şeklinde dörtlü kamera kurulumu yer alacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/05/realme-8-pro-appears-on-fcc-revealing-a-4500mah-battery-and-a-65w-charger/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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