Realme 8 Pro, 65W hızlı şarjlı 4500mAh bataryaya sahip olacak

Realme 8 Pro, FCC listesinde görüldü. Liste, Çinli akıllı telefon üreticisinin yaklaşmakta olan orta sınıf cihazı için bazı özellikleri ortaya koydu. Realme 8 Pro'nun FCC listesi, telefonun 65W hızlı şarj özelliğine sahip 4.500mAh büyüklüğünde bataryaya sahip olacağını ve Realme UI 2.0'ı çalıştıracağını gösteriyor.

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Realme 8 Pro, 108 MP birincil lense sahip olacak

Realme 8 Pro'nun FCC listesine göre, pil yapılandırması geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Realme 7 Pro'ya benziyor. Realme 7 Pro, 34 dakikada sıfırdan tam şarja olurken, sadece 10 dakikalık şarj sıfırdan %43'e kadar batarya kapasitesi sağlıyor.

Realme CEO'su Madhav Sheth, kısa bir süre önce kutusunun bir görüntüsünü paylaşarak Realme 8'in bazı teknik özelliklerini açıkladı. Telefon, 6.4 inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip olacak ve MediaTek Helio G95 yonga setinden güç alacak. Cihazda ayrıca 30W Dart Charge hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya bulunacak.

Paylaşılan ayrıntılara bakıldığında Pro modelinin, standart modele göre daha küçük bir batarya kapasitesine sahip olacağı ancak daha hızlı şarj olacağı anlaşılıyor.

Tam Boyutta Gör

Şirket, geçtiğimiz günlerde Realme 8 Pro'nun birincil lensini de doğruladı. Akıllı telefonun arka tarafında 108MP Samsung ISOCELL HM2 birincil lensin de yer aldığı kare şeklinde dörtlü kamera kurulumu yer alacak.

https://www.gizmochina.com/2021/03/05/realme-8-pro-appears-on-fcc-revealing-a-4500mah-battery-and-a-65w-charger/

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