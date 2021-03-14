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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    realme 8 serisi 24 Mart tarihinde tanıtılıyor

    realme 8 ve realme 8 Pro modelleri önceki neslin üzerine kamera anlamında önemli eklemeler yapacak. realme 8 Pro özellikle 108MP kamerası ile rekabete katılıyor.
    14 Mart 2021, 09:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    realme 8 serisi 24 Mart tarihinde tanıtılıyor
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    realme markasının ülkemizde de beğenilen realme 7 serisinin ardından realme 8 serisi merakla bekleniyor. Firma yeni akıllı telefonları için paylaşımlara başlarken tanıtım tarihini de netleştirmiş durumda.

    realme 8 neler sunacak?

    Firma realme 8 ile ilgili 108MP çözünürlüğe dikkat çekiyor. realme 8 Pro modelinde 108MP Samsung ISOCELL HM2 sensör olacağı daha önce gündeme gelmişti. Farklı optimizasyonlarla kamera paketinin üst seviye bir tecrübe sunacağı tahmin ediliyor. realme 8 ise muhtemelen 64MP çözünürlüğünde bir sensör ile gelecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Realme 8 Pro, 65W hızlı şarjlı 4500mAh bataryaya sahip olacak

    Ayrıca Bkz. "Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı"

    realme 8 modelinin sızdırılan özellikleri 6.4 inçlik AMOLED ekran, Helio G95 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya ve 30W Dart hızlı şarj şeklinde sıralanıyor. Geçen yılın realme 7 modelinden büyük farkları yok gibi görünüyor.

    Bu durumda realme 8 Pro için Snapdragon tabanlı bir yonga kullanılması yüksek ihtimal. Snapdragon 730 bir seçenek olabilir. Yine 4500mAh kapasiteli batarya ve 65W hızlı şarj sertifika onaylarında ortaya çıkmıştı. 24 Mart tarihinde yapılacak olan etkinliğin ardından ülkemiz için de bir etkinlik bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/realme_8_pro_108mp_camera_smartphone_launch_date-news-48201.php
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    T tolgatelli (Tolga Telli) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Realme 6 , Mart 2020

    Realme 7 , Kasım 2020

    Realme 8 ile 1 yılda 3 ana model tanıtmış olacaklar ..

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    Yanıtla +9
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    C catlion (Zafer G) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    klavyede hızlı yazmaya çalışınca saçmalıyor felan.
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    G glumerna (hiko baba) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonun içini çöplüğe çevirirsen her telefon donar. Play store harici uygulamalar mahvediyor sistemi.
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    C catlion (Zafer G) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Realme 7 pro almış biri olarak;

    Bir daha ucuz telefon almam. Ucuz dediğimde 3bin lira verdim. Dokunmatiği bazen geç algılar. Telefon donar. Tek iyi yanı şarj uzun süre gidiyor ve 40 dk da doluyor.
    5 Yanıt Yanıtla +1
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) catlion
    Hocam ben de 7 pro kullanıyorum hiçbirisi olmadı daha.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 gün ( Mesaj Silindi ) catlion
    hadi ya hocam bende almayı düşünüyordum ama kafam karıştı
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    viper17 (A ...) 1 gün ( Mesaj Silindi ) catlion
    pahalı telefonlar sorunsuz mu sanıyorsunuz?
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    T tolgatelli (Tolga Telli) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Realme 6 , Mart 2020

    Realme 7 , Kasım 2020

    Realme 8 ile 1 yılda 3 ana model tanıtmış olacaklar ..

    Yazık ...
    Yanıtla +9
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