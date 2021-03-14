realme 8 serisi 24 Mart tarihinde tanıtılıyor

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realme markasının ülkemizde de beğenilen realme 7 serisinin ardından realme 8 serisi merakla bekleniyor. Firma yeni akıllı telefonları için paylaşımlara başlarken tanıtım tarihini de netleştirmiş durumda.

realme 8 neler sunacak?

Firma realme 8 ile ilgili 108MP çözünürlüğe dikkat çekiyor. realme 8 Pro modelinde 108MP Samsung ISOCELL HM2 sensör olacağı daha önce gündeme gelmişti. Farklı optimizasyonlarla kamera paketinin üst seviye bir tecrübe sunacağı tahmin ediliyor. realme 8 ise muhtemelen 64MP çözünürlüğünde bir sensör ile gelecek.

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realme 8 modelinin sızdırılan özellikleri 6.4 inçlik AMOLED ekran, Helio G95 yonga seti, 5000mAh kapasiteli batarya ve 30W Dart hızlı şarj şeklinde sıralanıyor. Geçen yılın realme 7 modelinden büyük farkları yok gibi görünüyor.

Bu durumda realme 8 Pro için Snapdragon tabanlı bir yonga kullanılması yüksek ihtimal. Snapdragon 730 bir seçenek olabilir. Yine 4500mAh kapasiteli batarya ve 65W hızlı şarj sertifika onaylarında ortaya çıkmıştı. 24 Mart tarihinde yapılacak olan etkinliğin ardından ülkemiz için de bir etkinlik bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/realme_8_pro_108mp_camera_smartphone_launch_date-news-48201.php

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