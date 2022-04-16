Realme 9 5G'nin Avrupa fiyatı sızdırıldı

Son dönemde modelleri ile oldukça fazla gündeme gelen Realme, şimdi Realme 9 ailesine bir üyeyi daha katmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Realme 9 4G'yi tanıtan şirket, önümüzdeki günlerde 5G'li versiyonunu Avrupa'da satılacak. Fiyatı ise şimdiden karşımızda.
Realme 9 5G Avrupa'ya geliyor
Realme 9 ailesinin ilgi çeken modeli Relame 9 5G yakında Avrupa'da satışta olacak. 6,5 inç büyüklüğünde 90Hz LCD bir ekranla gelecek olan Realme 9 5G, bu ekranın üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyacak.
Arka tarafında 48MP + 2MP + 2MP üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan cihaz, içerisinde 5000mAh'lik bir batarya taşıyacak. Bu batarya için 18W hızlı şarj desteği de sunan Realme 9 5G, performansını MediaTek Dimensity 810 yonga setinden alacak.
Bugün gelen sızıntılara göre 4/64GB ve 6/128GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek olan cihaz, baz model olan 4/64GB versiyon için 278 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Realme 9 5G her ne kadar güzel bir cihaz olsa da 18W hızlı şarj desteği ve 4GB RAM bellek için bu fiyat fazla demek yanlış olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler