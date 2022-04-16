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    Realme 9 5G'nin Avrupa fiyatı sızdırıldı

    Realme 9'un 5G'li versiyonu bugün fiyatıyla beraber ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Realme 9 4G'yi tanıtan şirket, şimdi aynı cihazın 5G'li versiyonunu Avrupa'da piyasaya sürmeye hazır.
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    Realme 9 5G'nin Avrupa fiyatı sızdırıldı
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    Son dönemde modelleri ile oldukça fazla gündeme gelen Realme, şimdi Realme 9 ailesine bir üyeyi daha katmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Realme 9 4G'yi tanıtan şirket, önümüzdeki günlerde 5G'li versiyonunu Avrupa'da satılacak. Fiyatı ise şimdiden karşımızda.

    Realme 9 5G Avrupa'ya geliyor

    Realme 9 ailesinin ilgi çeken modeli Relame 9 5G yakında Avrupa'da satışta olacak. 6,5 inç büyüklüğünde 90Hz LCD bir ekranla gelecek olan Realme 9 5G, bu ekranın üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyacak.

    Arka tarafında 48MP + 2MP + 2MP üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan cihaz, içerisinde 5000mAh'lik bir batarya taşıyacak. Bu batarya için 18W hızlı şarj desteği de sunan Realme 9 5G, performansını MediaTek Dimensity 810 yonga setinden alacak.

    Bugün gelen sızıntılara göre 4/64GB ve 6/128GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek olan cihaz, baz model olan 4/64GB versiyon için 278 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Realme 9 5G her ne kadar güzel bir cihaz olsa da 18W hızlı şarj desteği ve 4GB RAM bellek için bu fiyat fazla demek yanlış olmayacaktır.

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    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 18 saat önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 2 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 2 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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