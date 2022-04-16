Realme 9 5G'nin Avrupa fiyatı sızdırıldı

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Son dönemde modelleri ile oldukça fazla gündeme gelen Realme, şimdi Realme 9 ailesine bir üyeyi daha katmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Realme 9 4G'yi tanıtan şirket, önümüzdeki günlerde 5G'li versiyonunu Avrupa'da satılacak. Fiyatı ise şimdiden karşımızda.

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Realme 9 5G Avrupa'ya geliyor

Realme 9 ailesinin ilgi çeken modeli Relame 9 5G yakında Avrupa'da satışta olacak. 6,5 inç büyüklüğünde 90Hz LCD bir ekranla gelecek olan Realme 9 5G, bu ekranın üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyacak.

Arka tarafında 48MP + 2MP + 2MP üçlü kamera kurulumu ile gelecek olan cihaz, içerisinde 5000mAh'lik bir batarya taşıyacak. Bu batarya için 18W hızlı şarj desteği de sunan Realme 9 5G, performansını MediaTek Dimensity 810 yonga setinden alacak.

Bugün gelen sızıntılara göre 4/64GB ve 6/128GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek olan cihaz, baz model olan 4/64GB versiyon için 278 Euro fiyat etiketine sahip olacak. Realme 9 5G her ne kadar güzel bir cihaz olsa da 18W hızlı şarj desteği ve 4GB RAM bellek için bu fiyat fazla demek yanlış olmayacaktır.

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