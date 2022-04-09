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    Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition'ın lansman tarihi açıklandı

    Realme'nin uzun isimli modeli Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition modeli lansman tarihi ile birlikte ortaya çıktı. İşte Realme 9 Pro+ Free Fire'ın tasarımı ve lansman tarihi.
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    Realme 9 Pro+ Free Fire Edition'ın lansman tarihi açıklandı
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    Realme en yeni modelleri arasına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Realme 9 ailesine katılacak olan Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition bugün tasarımı ve lansman tarihi ile karşımıza çıktı. İşte Realme 9 Pro+ Free Fire'ın detayları.

    Realme 9 ailesine yeni bir model ekleniyor

    Realme, yeni modeli Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition bugün Realme tarafından duyuruldu. Görselleri ve lansman tarihi açılanan cihazın, tasarımından çok ismi dikkat çekiyor. Uzunca bir isme sahip olan cihaz, ilginç bir tasarıma sahip.

    Realme tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, versiyon ismini de katınca oldukça uzun bir isme sahip. Tasarıma geçtiğimizde arka tarafında şık bir görüntü sunan cihaz, kamera grubu içerisinde iki adet büyük bir adet küçük sensöre yer veriyor. Aynı zamanda kamera grubu içerisinde bir adet Led flaş da yer alıyor.

    Realme 9 Pro+ Free Fire Edition'ın lansman tarihi açıklandı
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    Kasanın alt tarafına doğru bir Free Fire yazısı taşıyan cihaz, kasanın sağ ve sol tarafından ortaya doğru çizgili bir tasarıma sahip. Tam orta kısımda dikey olarak konumlanmış bir Realme yazısı bulunurken, kapağın yansımalı bir görünüme sahip olduğu görünmeyecek gibi değil.

    Realme'nin açıklamasına göre 12 Nisan'da Tayland'da tanıtılacak olan Realme 9 Pro+ Free Fire Limited Edition, ilk olarak Hindistan'da satışa sunulacak. Daha sonra ise farklı ülkelere dağılması bekleniliyor.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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