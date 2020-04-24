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    Meizu 17'nin Snapdragon 865 işlemci ve UFS 3.1 bellek ile geleceği resmileşti

    Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu'nun yeni amiral gemisinin lansman tarihi yaklaştıkça, cihazla ilgili detaylar da netleşiyor. Şimdi de Meizu 17'nin yonga seti ve bellek modeli duyuruldu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Meizu 17'nin Snapdragon 865 işlemci ve UFS 3.1 bellek ile geleceği resmileşti
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    Meizu, 8 Mayıs tarihinde yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Meizu 17'yi tanıtacak. Bu bilgi dün Çinli üretici tarafından resmen doğrulanmıştı. Şimdi ise şirket cihazla ilgili yeni detayları ortaya koyan bir poster yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı

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    İki varyantta gelecek

    Yeni yayınlanan Meizu 17 görselinde, akıllı telefonun Snapdragon 865 yonga seti ve UFS 3.1 standardında depolama birimi ile geleceğini gösteriyor. Sızan bilgiler ise cihazın standart ve Pro sürüm olmak üzere iki varyantta geleceği yönünde. Meizu 17'nin dün yayınlanan resmi render görüntüsünde ise akıllı telefonun dört arka kamera ve delikli ekranla geleceğini öğrenmiştik.

    Her iki cihazda da ekrana gömülü bir parmak izi sensörü sunacak. Akıllı telefonlar kısa bir süre önce M081Q (Meizu 17) ve M091Q (Meizu 17 Pro) kod adları altında zorunlu 3C sertifikasını geçmişti. Öte yandan cihazın normal versiyonunun 30W, Pro versiyonunun ise 40W hızlı şarj desteği sunacağı belirtiliyor. İki cihaz arasında ne gibi farklar olacağı konusunda ise henüz yeterli bir bilgi mevcut değil.

    İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülecek olan Meizu 17'nin standart versiyonunun 564 dolarlık bir fiyatla raflara çıkması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/meizu_17_series_confirmed_to_use_snapdragon_865_and_ufs_31_storage-news-42848.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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