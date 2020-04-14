Realme Buds Air kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu

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Realme bugün gerçekleştiridiği lansman ile Realme Buds Air isimli tam kablosuz kulaklığının Türkiye fiyatını açıkladı. Realme Buds Air, Türkiye’de 549 TL’ye satılıyor. Ön siparişe açılan kulaklığın teslimatı 22 Nisan’da yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı"

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Realme Buds Air’i Realme 6 Pro ile birlikte almak isterseniz iki cihazı 3598 TL'ye satın alabileceksiniz. Bu kampanyanın 21 Nisan'da başlayacağı ve sınırlı sayıda olduğu belirtiliyor.

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Realme Buds Air özellikleri

Realme Buds Air tasarımsal olarak Apple Airpods’a çok fazla benziyor. Kulaklıkta 12 mm’lik sürücü ve dokunmatik kontrolalanı bulunuyor. Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıyor ve oyun modunu aktif ettiğiniz zaman sesi düşük gecikmeyle iletiyor. Kulaklığın her biri 3 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 17 saat pil ömrü sunuyor.

R1 yonga seti bulunan Realme Buds Air’de dokunmatik kontrol sayesinde müzik parçalarını değiştirebiliyor, sesli asistanı başlatabiliyor ve çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Mikrofondaki gürültüyü azaltmak için çift mikrofonlu ENC (çevresel gürültü engelleme) teknolojisinden faydalanıyor.

DonanımHaber Instagram hesabımızda 3 kişiye Realme Buds Air ve 1 kişiye Realme 6i hediye ediyoruz. Katılım için:

https://www.instagram.com/p/B-9VKrSDUMl

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