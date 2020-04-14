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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme Buds Air kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu

    Realme Türkiye ekibinin gerçekleştirdiği lansmanda Realme Buds Air, Realme 6, Realme 6i ve Realme 6 Pro modellerinin Türkiye fiyatı açıklandı. Realme Buds Air fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Realme Buds Air kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu
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    Realme bugün gerçekleştiridiği lansman ile Realme Buds Air isimli tam kablosuz kulaklığının Türkiye fiyatını açıkladı. Realme Buds Air, Türkiye’de 549 TL’ye satılıyor. Ön siparişe açılan kulaklığın teslimatı 22 Nisan’da yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Realme 6, 6 Pro ve 6i’nin Türkiye fiyatları açıklandı"

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    Realme Buds Air’i Realme 6 Pro ile birlikte almak isterseniz iki cihazı 3598 TL'ye satın alabileceksiniz. Bu kampanyanın 21 Nisan'da başlayacağı ve sınırlı sayıda olduğu belirtiliyor.

    Realme Buds Air kablosuz kulaklığın Türkiye fiyatı belli oldu
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    Realme Buds Air özellikleri

    Realme Buds Air tasarımsal olarak Apple Airpods’a çok fazla benziyor. Kulaklıkta 12 mm’lik sürücü ve dokunmatik kontrolalanı bulunuyor. Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıyor ve oyun modunu aktif ettiğiniz zaman sesi düşük gecikmeyle iletiyor. Kulaklığın her biri 3 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 17 saat pil ömrü sunuyor.

    R1 yonga seti bulunan Realme Buds Air’de dokunmatik kontrol sayesinde müzik parçalarını değiştirebiliyor, sesli asistanı başlatabiliyor ve çağrıları cevaplayabiliyorsunuz. Mikrofondaki gürültüyü azaltmak için çift mikrofonlu ENC (çevresel gürültü engelleme) teknolojisinden faydalanıyor.

    DonanımHaber Instagram hesabımızda 3 kişiye Realme Buds Air ve 1 kişiye Realme 6i hediye ediyoruz. Katılım için:

    https://www.instagram.com/p/B-9VKrSDUMl



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    TITAN (S K) 2 sa. en beğenilen
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    NaciAydinlar 17 dk. yeni yorumcu
    İ pod alırım daha iyi ama i podda almam 😂
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    TITAN (S K) 2 sa. en beğenilen
    çöp diyenler +
    Yanıtla +9
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    evlbleef 2 sa. yeni yorumcu
    Ne kadar özgün bir tasarım...
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    BekirTemel (Bekir ) 2 sa.
    radyasyon meselesi çözülsün kulaklara kablosuzlar çekilsin
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