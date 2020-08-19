Realme Buds Classic kablolu kulaklık tanıtıldı

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Son dönemde geliştirdiği tam kablosuz kulaklık ürünleri ile satış rekorları kıran Realme; geleneksel kulaklık türünden vazgeçmeyenleri de unutmuyor. Realme Buds Classic kablolu alternatif arayanlara hitap ediyor.

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Realme Buds Classic özellikleri ve fiyatı

Realme Buds Classic fiyatına göre tatmin edici özelliklerle donatılmış kablolu bir kulaklık modeli. 14.2mm dinamik sürücü yanında nano kompozit materyalden üretilmiş diyafram derin bass ve berrak sesler üretebiliyor.

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Kulaklığın kontrol modülü üzerinde çağrı alma ve müzik kontrolü için tek bir tuş yer alıyor. Modülde HD ses yakalayabilen bir mikrofon da mevcut. Ayrıca kablonun karışmaması için sarı renkte bir organizer de eklenmiş.

Yarım kulak içi olarak tanımlanan Realme Buds Classic böylece kulağa daha iyi oturabiliyor. Realme Buds Classic için 5$ gibi oldukça uygun bir fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.gizmochina.com/2020/08/18/realme-buds-classic-earphones-with-half-in-ear-design-launched-for-rs-399-5/

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