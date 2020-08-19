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    Realme Buds Classic kablolu kulaklık tanıtıldı

    Realme Buds Classic kablolu kulak içi kulaklık 14.2mm büyük ses sürücüleri, HD kalitede mikrofon, nano kompozit diyafram ve 5$ fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme Buds Classic kablolu kulaklık tanıtıldı
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    Son dönemde geliştirdiği tam kablosuz kulaklık ürünleri ile satış rekorları kıran Realme; geleneksel kulaklık türünden vazgeçmeyenleri de unutmuyor. Realme Buds Classic kablolu alternatif arayanlara hitap ediyor.

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    Realme Buds Classic özellikleri ve fiyatı

    Realme Buds Classic fiyatına göre tatmin edici özelliklerle donatılmış kablolu bir kulaklık modeli. 14.2mm dinamik sürücü yanında nano kompozit materyalden üretilmiş diyafram derin bass ve berrak sesler üretebiliyor.

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    Kulaklığın kontrol modülü üzerinde çağrı alma ve müzik kontrolü için tek bir tuş yer alıyor. Modülde HD ses yakalayabilen bir mikrofon da mevcut. Ayrıca kablonun karışmaması için sarı renkte bir organizer de eklenmiş.

    Yarım kulak içi olarak tanımlanan Realme Buds Classic böylece kulağa daha iyi oturabiliyor. Realme Buds Classic için 5$ gibi oldukça uygun bir fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/18/realme-buds-classic-earphones-with-half-in-ear-design-launched-for-rs-399-5/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 2 gün
    klasik olması iyi... kulağa füze tipi kulaklık tkamaktan iyi nerede 90lı yılların kulaklıkları? 20yıldır aiwa kullanıyorum. Devlet gidip aiwadan kulaklık patentini alıp klasik kulaklık yapsa ne güzel olur..
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    aytek66 (Aytekin Altun) 2 gün
    Bence güzel bir ürün olmuş fiyat noktasında özellikle. Ofis içi sürekli telefon görüşmelerine dayanmayan kıytırık samsung kulaklıklardan sonra tercih edilebilir TR ye kısa sürede gelseydi 40 50 TL ye alırdık
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