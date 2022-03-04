Realme Buds Q2s yazılımsal gürültü engelleme ile geliyor

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Orijinal olarak aktif gürültü engelleme ile gelen realme Buds Q2 kulaklık modelinin biraz daha kırpılmış bir versiyonu tanıtıldı. Realme Buds Q2s tam kablosuz kulaklık modeli fiyat-performansa odaklanıyor.

Realme Buds Q2s özellikleri ve fiyatı

Realme Buds Q2s kablosuz kulaklık modelinde 10mm Bass Boost sürücüler TPU polimer diyafram ile desteklenmiş. Tasarım açısından ses geçirmeyecek şekilde hazırlanmış kulaklıkta yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme özelliği de yer alıyor. Aslında realme Buds Q2 bir de pasif gürültü engelleme versiyonuna sahipti. Realme Buds Q2s bu ikisi arasına yerleşiyor.

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Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi sunan model kutusu ile toplamda 30 saate kadar kullanılıyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik daha konuşma süresi elde etmek mümkün. Bu açıdan da orijinal seriye göre avantajlı diyebiliriz. AAC ses kodeği, dokunmatik kontroller, 88ms gecikme modu, sesli asistan desteği gibi özelliklere sahip olan Realme Buds Q2s modeli 32$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Realme Buds Q2s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı