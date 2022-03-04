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    Realme Buds Q2s yazılımsal gürültü engelleme ile geliyor

    Realme Buds Q2s yapay zekâ üzerinden yazılım tabanlı gürültü engelleme yaparken daha uzun kullanım süreleri ile orijinal modelden daha iyi bir fiyat-performans ürünü haline geliyor. 
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    Realme Buds Q2s
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    Orijinal olarak aktif gürültü engelleme ile gelen realme Buds Q2 kulaklık modelinin biraz daha kırpılmış bir versiyonu tanıtıldı. Realme Buds Q2s tam kablosuz kulaklık modeli fiyat-performansa odaklanıyor.

    Realme Buds Q2s özellikleri ve fiyatı

    Realme Buds Q2s kablosuz kulaklık modelinde 10mm Bass Boost sürücüler TPU polimer diyafram ile desteklenmiş. Tasarım açısından ses geçirmeyecek şekilde hazırlanmış kulaklıkta yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme özelliği de yer alıyor. Aslında realme Buds Q2 bir de pasif gürültü engelleme versiyonuna sahipti. Realme Buds Q2s bu ikisi arasına yerleşiyor.

    Tek şarj ile 5 saate kadar kullanım süresi sunan model kutusu ile toplamda 30 saate kadar kullanılıyor. 10 dakikalık şarj ile 3 saatlik daha konuşma süresi elde etmek mümkün. Bu açıdan da orijinal seriye göre avantajlı diyebiliriz. AAC ses kodeği, dokunmatik kontroller, 88ms gecikme modu, sesli asistan desteği gibi özelliklere sahip olan Realme Buds Q2s modeli 32$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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