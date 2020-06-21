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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme C11'in ilk görüntüsü ortaya çıktı

    Realme önümüzdeki günlerde C serisi kapsamında yeni bir giriş seviyesi telefon çıkaracak. Realme C11 olarak adlandırılan cihazın ilk görüntüsü internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme C11'in ilk görüntüsü ortaya çıktı
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    Realme'nin C11 isimli yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığını daha önce öğrenmiştik. Mevcut “C” serisi telefonlar gibi Realme C11 de uygun fiyatlı, giriş seviyesi bir model olacak.

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    Akıllı telefonun resmi tanıtım posteri internete sızdırıldı. Yayınlanan görsel cihazın ön ve arka tasarımını gözler önüne seriyor. Realme C11 damla çentikli tasarımı sürdürecek olsa da arka kamera modülünde bazı değişiklikler göreceğiz.

    Realme C11'in ilk görüntüsü ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ekran boyutu ve pil kapasitesi de netleşti

    Yakında piyasaya sürülecek telefonda çift kamera sistemi görev yapacak. Poster ayrıca Realme C11'in 6.5 inç ekranla donatılacağını ve 5.000 mAh kapasiteli bir pilden besleneceğini gösteriyor.

    Realme Malezya tarafından yayınlanan ayrı bir teaser cihazın Mediatek Helio G35 yonga setine sahip ilk akıllı telefon olacağını ortaya koydu. Realme C11 ile ilgili bildiklerimiz şu an için bununla sınırlı. Akıllı telefonun önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.



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