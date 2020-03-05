Realme’de Kadınlar Günü indirimleri başladı

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de hızlı çıkış yakalayan Realme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel indirim kampanyası başlattı. Realme marka telefonlarda 400 TL’ye varan indirim yapıldı.

Bugün itibarıyla başlayan ve 9 Mart tarihine kadar geçerli Realme Kadınlar Günü Kampanyası; Amazon Türkiye, Gittigidiyor, Hepsiburada, N11 ve Trendyol üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

Ayrıca Bkz. "DH ofisine davetlisiniz!"

Kampanya kapsamında Realme C2 modeli 200 TL indirimle 1399 TL yerine 1199 TL’ye, Realme 5i modeli 300 TL indirimle 1699 TL yerine 1399 TL’ye ve Realme XT modeli 400 TL indirimle 2999 TL yerine 2599 TL’ye satılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.