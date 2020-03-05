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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme’de Kadınlar Günü indirimleri başladı

    Realme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel indirim başlattı. Realme C2, Realme 5i, Realme XT modelleri indirime girdi. Realme indirimleri 8 Mart tarihine kadar devam edecek.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Realme’de Kadınlar Günü indirimleri başladı
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    Türkiye’de hızlı çıkış yakalayan Realme, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel indirim kampanyası başlattı. Realme marka telefonlarda 400 TL’ye varan indirim yapıldı.

    Bugün itibarıyla başlayan ve 9 Mart tarihine kadar geçerli Realme Kadınlar Günü Kampanyası; Amazon Türkiye, Gittigidiyor, Hepsiburada, N11 ve Trendyol üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli olacak.

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    Kampanya kapsamında Realme C2 modeli 200 TL indirimle 1399 TL yerine 1199 TL’ye, Realme 5i modeli 300 TL indirimle 1699 TL yerine 1399 TL’ye ve Realme XT modeli 400 TL indirimle 2999 TL yerine 2599 TL’ye satılıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Amd64x2 2 hf. en beğenilen
    Realme 5 Pro da 1799 TL den 1899 TL ye inmiş
    Yanıtla +55
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    ferther 2 hf.
    Realme her gün bir indirim yapıyor.
    Telefonlar iyi ama pazarlama stratejisi çok kötü.
    Acilen Melikeyi işe almalı.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    man utd (Bryan Woodoo) 1 hf. ferther
    Melike , çalışkan bi arkadaşımız..İki tarafıda idare eder
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    PurposeLess sinan (sinan yerlihan) 2 hf.
    realme yeni girdi piyasaya dötü kalktı, 3 pro 1399 du 1599 da çıkardı, 5 pro 1699 du 1899 da çıkardı. kıytırık 5i 3 pronun olması gerektiği fiyata kakalamaya çalışıyor.
    realme yeni girdi piyasaya dötü kalktı, 3 pro 1399 du 1599 da çıkardı, 5 pro 1699 du 1899 da çıkardı. kıytırık 5i 3 pronun olması gerektiği fiyata kakalamaya ça...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    seda.g (Seda ) 1 hf.

    @StormLight teşekkür ederim. Ayrıca XT gurubunu da başlatmışsınız.
    olmadığı için üzülüyordum.
    hemen oraya geçip takibe başlıyorum
    Yanıtla
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    Sirano978 (Sira No) 1 hf.
    2 AL 3 ÖDE
    kampanyası yapmışlar.

    Yanıtla +1
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    2ekmek1sut (Ümit K) 1 hf.
    Dün hb 5i aldım.bugün ulaştı.

    Eksileri ekran çözünürlük berbat ötesi.ekran 720p ama pixel aralıkları çok.ekran boyu çok uzun.parmaklarım uzun olmasına rağmen tek elle kullanırken köşelere yetmiyor

    Artıları kamera çok iyi.hızı çok iyi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ENfER (Ener ENFER) 2 hf.
    realme 6 ve realne 6 pro modelleri ciktigi için eldekileri bitirmeye calisiyolar sanki.
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    StormLight (Emre K.) 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    İndirim falan yok yine de ben almak istesem yine o fiyata alırdım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Dr.power (E. Ak.) 2 hf.
    Vay be günün fırsatında 1899 TL olmuş Kaçmaz bu fırsat!
    Yanıtla +2
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 2 hf.
    Zaten fiyatlar bunlardı şaka mısınız siz?
    Yanıtla +5
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    kucukyenici 2 hf.
    Merhaba. XT kullanan var mı, memnuniyet bilgisi verebilir mi?

    Teşekkürler.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ferther 2 hf.
    Realme her gün bir indirim yapıyor.
    Telefonlar iyi ama pazarlama stratejisi çok kötü.
    Acilen Melikeyi işe almalı.
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    PurposeLess sinan (sinan yerlihan) 2 hf.
    realme yeni girdi piyasaya dötü kalktı, 3 pro 1399 du 1599 da çıkardı, 5 pro 1699 du 1899 da çıkardı. kıytırık 5i 3 pronun olması gerektiği fiyata kakalamaya çalışıyor.
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    3006 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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