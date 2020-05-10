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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme'den 6.000 mAh bataryalı telefon geliyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yakında 6.000 mAh kapasiteli pille donatılmış yeni bir model çıkaracak. Sertifikasyon sürecinden geçen cihazın uygun fiyatla satışa sunulması bekleniyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Realme'den 6.000 mAh bataryalı telefon geliyor
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    Akıllı telefonlarda 4.000 mAh'lik batarya neredeyse sıradan hale geldi. Hatta artık 5.000 mAh kapasite bile çoğu kullanıcı için büyük anlamlar ifade etmiyor.

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    Düşük bütçeli akıllı telefonlarda büyük pil sunan Samsung bu yönüyle öne çıkan marka olmuştu ancak yakında bu akıma yeni bir şirket de katılabilir.

    Realme'den 6.000 mAh bataryalı telefon geliyor
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    TUV kayıtlarında ortaya çıktı

    TUV sertifikasyon kurumunun kayıtlarında 6.000 mAh bataryaya sahip bir cihaz ortaya çıktı. Söz konusu model Realme markası altında piyasaya sürülecek.

    Akıllı telefon hakkında henüz çok fazla detay yok ancak 150 ila 250 dolar arasında bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağı söyleniyor. Yani bütçe dostu cihazlar arasına katılacak.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1259033602039312385 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasansimsek74 5 gün
    güzel bir şeye benziyor bataryası da büyük alınır bu telefon
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    olzii (Olcay ) 5 gün
    Pillerde mah değerine fazla takılmayın. Büyük mah değerinin dejavantajlarıda var.
    Misal biri 3000mah biride 6000mah piliniz var diyelim. 6000mah pil tek şarzda daha çok enerji depolar ama tekrar şarz edilme sayısı daha azdır.

    6000mah pilin 1 yılda %40 enerji tutma kapassitesi azalırken 3000mah pil 5 yılda %30 enerji tutma kapasitesi azalır diyebiliriz.

    Piller kendi başına ayrı dünya, içinde bir çok değişken barındırıyor.. Cahil insanlar büyük rakam daha iyidir mantığına kapılıp aldanıyor.
    2 Yanıt Yanıtla
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    blackzeros 5 gün olzii
    gercek değerlerin buna yakın olduğunu sanmiyorum.

    3000 mahi hergün sarj ettin mi senede 360 kere etmen lazim 5 senede 1800 sarj yapar, 6000 mahi 2 gunde bir sarj ettin mi 180 kere sarj edince %40 i gidiyorsa bataryanin orda baska bir sikinti olmali.

    elimde s6 var,4 senedir kullaniyorum.batarya kotu durumda telefonu kullaninca günde 2-3 kere sarja taktigim oluyor.
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    kill1033 (İlkan Akten) 5 gün olzii
    yuh nasıl bir yanlış bilgi bu :D

    batarya kapasitesi büyüdüğü için daha seyrek şarj edeceğiniz için pil çürümesi daha az olur.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 5 gün
    Oppo ve realme sanırım bu belgeleri en çabuk temin eden marka oldu, diğerlerinin fiyatları uçarken, realme ve oppo fiyatları pek değişmedi.
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    Virtüöz (Onur Soylu) 5 gün
    Gsmarenada 186h ile birinci sırada şuan.Bu cihaza birde amoled ekran koysalar 200hyi zorlar.Kamerada iyi oldumu müthiş olur.
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    Miui 5 gün yeni yorumcu
    Renkleri görünce Nokia Lumia serisi aklıma geldi. Wm 😄👍
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