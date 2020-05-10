Realme'den 6.000 mAh bataryalı telefon geliyor

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Akıllı telefonlarda 4.000 mAh'lik batarya neredeyse sıradan hale geldi. Hatta artık 5.000 mAh kapasite bile çoğu kullanıcı için büyük anlamlar ifade etmiyor.

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Düşük bütçeli akıllı telefonlarda büyük pil sunan Samsung bu yönüyle öne çıkan marka olmuştu ancak yakında bu akıma yeni bir şirket de katılabilir.

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TUV kayıtlarında ortaya çıktı

TUV sertifikasyon kurumunun kayıtlarında 6.000 mAh bataryaya sahip bir cihaz ortaya çıktı. Söz konusu model Realme markası altında piyasaya sürülecek.

Akıllı telefon hakkında henüz çok fazla detay yok ancak 150 ila 250 dolar arasında bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağı söyleniyor. Yani bütçe dostu cihazlar arasına katılacak.

https://twitter.com/stufflistings/status/1259033602039312385

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