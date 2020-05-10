Realme'den 6.000 mAh bataryalı telefon geliyor

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Akıllı telefonlarda 4.000 mAh'lik batarya neredeyse sıradan hale geldi. Hatta artık 5.000 mAh kapasite bile çoğu kullanıcı için büyük anlamlar ifade etmiyor.İlginizi Çekebilir Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı
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Düşük bütçeli akıllı telefonlarda büyük pil sunan Samsung bu yönüyle öne çıkan marka olmuştu ancak yakında bu akıma yeni bir şirket de katılabilir.
TUV kayıtlarında ortaya çıktı
TUV sertifikasyon kurumunun kayıtlarında 6.000 mAh bataryaya sahip bir cihaz ortaya çıktı. Söz konusu model Realme markası altında piyasaya sürülecek.
Akıllı telefon hakkında henüz çok fazla detay yok ancak 150 ila 250 dolar arasında bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağı söyleniyor. Yani bütçe dostu cihazlar arasına katılacak.
https://twitter.com/stufflistings/status/1259033602039312385 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Misal biri 3000mah biride 6000mah piliniz var diyelim. 6000mah pil tek şarzda daha çok enerji depolar ama tekrar şarz edilme sayısı daha azdır.
6000mah pilin 1 yılda %40 enerji tutma kapassitesi azalırken 3000mah pil 5 yılda %30 enerji tutma kapasitesi azalır diyebiliriz.
Piller kendi başına ayrı dünya, içinde bir çok değişken barındırıyor.. Cahil insanlar büyük rakam daha iyidir mantığına kapılıp aldanıyor.
3000 mahi hergün sarj ettin mi senede 360 kere etmen lazim 5 senede 1800 sarj yapar, 6000 mahi 2 gunde bir sarj ettin mi 180 kere sarj edince %40 i gidiyorsa bataryanin orda baska bir sikinti olmali.
elimde s6 var,4 senedir kullaniyorum.batarya kotu durumda telefonu kullaninca günde 2-3 kere sarja taktigim oluyor.
batarya kapasitesi büyüdüğü için daha seyrek şarj edeceğiniz için pil çürümesi daha az olur.