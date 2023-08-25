Realme GT 5'in görüntüleri yayınlandı: Markanın en şık telefonu olacak

Tam Boyutta Gör Realme GT 5'in lansmanı 28 Ağustos'ta yapılacak. Duyuru öncesinde şirket sosyal medya hesabı aracılığı ile akıllı telefonun tasarımını ortaya koyan tanıtım posterleri ve kısa bir video yayınladı. Paylaşılan görüntüler cihazın son derece şık bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.

Realme GT 5'in versiyonlarından biri gri renkte olacak. Şirket bu modelin sıvı metal gümüş olarak tanımlanan özel bir doku sunacağını söylüyor. Akıllı telefonun arka panelinde 50/8/2 megapiksel sensör, flaş ve LED aydınlatma içeren kare şeklinde şeffaf camlı bir ünite bulunacak.

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Realme GT 5 hakkında bilinenler

Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak. Ayrıca 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.74 inç OLED ekran taşıyacağını hatırlatalım. Ön tarafında 16 megapiksel sensörle donatılmış bir selfie kamerası görev yapacak.

Tam Boyutta Gör Realme GT 5'in tüketicilere iki versiyon olarak sunulacağı söyleniyor. Bunlardan biri 150 watt şarjı destekleyen 5.200 mAh bataryaya sahip olacak. Diğerinin ise 240 watt şarj özellikli 4.600 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Realme CEO'su cihazı marka tarihinin en iyi görünümlü akıllı telefonu olarak tanımlıyor.

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