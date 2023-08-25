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    Anlık Bildirim

    Realme GT 5'in görüntüleri yayınlandı: Markanın en şık telefonu olacak

    Yakında resmiyet kazanacak Realme GT 5'in tasarımını açığa çıkaran ilk görüntüler ve tanıtım videosu yayınlandı. Şirket CEO'suna göre cihaz, marka tarihinin en iyi görünümlü akıllı telefonu olacak.
    Realme GT 5'in görüntüleri yayınlandı: Şık tasarımla geliyor Tam Boyutta Gör
    Realme GT 5'in lansmanı 28 Ağustos'ta yapılacak. Duyuru öncesinde şirket sosyal medya hesabı aracılığı ile akıllı telefonun tasarımını ortaya koyan tanıtım posterleri ve kısa bir video yayınladı. Paylaşılan görüntüler cihazın son derece şık bir görünüme sahip olacağını gösteriyor.

    Realme GT 5'in versiyonlarından biri gri renkte olacak. Şirket bu modelin sıvı metal gümüş olarak tanımlanan özel bir doku sunacağını söylüyor. Akıllı telefonun arka panelinde 50/8/2 megapiksel sensör, flaş ve LED aydınlatma içeren kare şeklinde şeffaf camlı bir ünite bulunacak.

    Realme GT 5'in görüntüleri yayınlandı: Şık tasarımla geliyor Tam Boyutta Gör

    Realme GT 5 hakkında bilinenler

    Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak. Ayrıca 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.74 inç OLED ekran taşıyacağını hatırlatalım. Ön tarafında 16 megapiksel sensörle donatılmış bir selfie kamerası görev yapacak.

    Realme GT 5'in görüntüleri yayınlandı: Şık tasarımla geliyor Tam Boyutta Gör
    Realme GT 5'in tüketicilere iki versiyon olarak sunulacağı söyleniyor. Bunlardan biri 150 watt şarjı destekleyen 5.200 mAh bataryaya sahip olacak. Diğerinin ise 240 watt şarj özellikli 4.600 mAh batarya ile geleceği söyleniyor. Realme CEO'su cihazı marka tarihinin en iyi görünümlü akıllı telefonu olarak tanımlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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