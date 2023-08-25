Realme GT 5'in görüntüleri yayınlandı: Markanın en şık telefonu olacak

Realme GT 5'in versiyonlarından biri gri renkte olacak. Şirket bu modelin sıvı metal gümüş olarak tanımlanan özel bir doku sunacağını söylüyor. Akıllı telefonun arka panelinde 50/8/2 megapiksel sensör, flaş ve LED aydınlatma içeren kare şeklinde şeffaf camlı bir ünite bulunacak.
Realme GT 5 hakkında bilinenler
Cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak. Ayrıca 1.5K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 6.74 inç OLED ekran taşıyacağını hatırlatalım. Ön tarafında 16 megapiksel sensörle donatılmış bir selfie kamerası görev yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.