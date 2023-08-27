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    Anlık Bildirim

    Realme GT 5, 50MP ana kamerayla geliyor: İşte onaylanan özellikler

    Realme GT 5 modeli resmî olarak 28 Ağustos’ta Çin'de tanıtılacak. Realme, lansman öncesinde yeni telefonun birkaç temel özelliğini doğruladı.                    
    Realme GT 5 kamera ve bağlantı özellikleri Tam Boyutta Gör
    240W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken Realme GT 5'in ana kamera ve bağlantı özellikleri resmî olarak onaylandı.

    50MP ana kamera, üçlü kamera kurulumu

    Resmî açıklamaya göre, Realme GT 5, Sony IMX890 sensörünü kullanan 50 megapiksel ana kamerayla gelecek. Henüz doğrulanmamış olsa da, ana kameraya IMX890 sensörlü 2 megapiksel makro kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens eşlik edecek.

    WiFi 7 desteği

    Realme GT 5 telefon, Wi-Fi 7 bağlantı desteğiyle geliyor. Telefon, Wi-Fi ve Bluetooth için bağımsız antenlere sahip olacak. Ek olarak, Wi-Fi 7 iyileştirmeleri sayesinde önceki modele kıyasla oyunlarda gecikme süresi 20 ms daha az olacak. Ayrıca zayıf sinyallerin etkisi daha az görülecek. Realme GT 5, ayrıca gelişmiş üç frekans GPS konumlandırma sistemini destekleyecek. L1, L2 ve L5 olmak üzere üç GPS frekansını B1I, B1C, B2a ve B2b sinyallerinden oluşan dört frekanslı Beidou konfigürasyonuyla birleştiriyor. Bu da navigasyonda benzersiz bir doğruluk sağlayacak.

    Realme GT 5 beklenen özellikleri

    Teknik özellik bakımından, Realme GT 5, 6.7 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacak. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek telefonun en üst modeli 24 GB RAM (LPDDR5x RAM), 1 TB depolama (UFS 4.0) sunacak. Yazılım tarafında, UI 4.0 tabanlı Android 13 ile gelecek. Telefonun 240W şarjı destekleyen 4.600mAh batarya, 150W hızlı şarjı destekleyen 5.240mAh batarya olmak üzere iki sürümünün olacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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