Realme GT 5, 50MP ana kamerayla geliyor: İşte onaylanan özellikler

Tam Boyutta Gör 240W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken Realme GT 5'in ana kamera ve bağlantı özellikleri resmî olarak onaylandı.

50MP ana kamera, üçlü kamera kurulumu

Resmî açıklamaya göre, Realme GT 5, Sony IMX890 sensörünü kullanan 50 megapiksel ana kamerayla gelecek. Henüz doğrulanmamış olsa da, ana kameraya IMX890 sensörlü 2 megapiksel makro kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens eşlik edecek.

WiFi 7 desteği

Realme GT 5 telefon, Wi-Fi 7 bağlantı desteğiyle geliyor. Telefon, Wi-Fi ve Bluetooth için bağımsız antenlere sahip olacak. Ek olarak, Wi-Fi 7 iyileştirmeleri sayesinde önceki modele kıyasla oyunlarda gecikme süresi 20 ms daha az olacak. Ayrıca zayıf sinyallerin etkisi daha az görülecek. Realme GT 5, ayrıca gelişmiş üç frekans GPS konumlandırma sistemini destekleyecek. L1, L2 ve L5 olmak üzere üç GPS frekansını B1I, B1C, B2a ve B2b sinyallerinden oluşan dört frekanslı Beidou konfigürasyonuyla birleştiriyor. Bu da navigasyonda benzersiz bir doğruluk sağlayacak.

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Realme GT 5 beklenen özellikleri

Teknik özellik bakımından, Realme GT 5, 6.7 inç, FHD+ çözünürlük, 144Hz yenileme hızı sunan OLED ekrana sahip olacak. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle gelecek telefonun en üst modeli 24 GB RAM (LPDDR5x RAM), 1 TB depolama (UFS 4.0) sunacak. Yazılım tarafında, UI 4.0 tabanlı Android 13 ile gelecek. Telefonun 240W şarjı destekleyen 4.600mAh batarya, 150W hızlı şarjı destekleyen 5.240mAh batarya olmak üzere iki sürümünün olacağı söyleniyor.

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Realme GT 5, 50MP ana kamerayla geliyor: İşte özellikleri