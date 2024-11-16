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    Anlık Bildirim

    One UI 7’nin beta sürümü düşünülenden daha çok hata içeriyor olabilir

    Dünyanın en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son zamanlarda mesaisinin çoğunu One UI 7 güncellemesine ayırıyor. Peki süreç ne durumda?

    One UI 7’nin beta sürümü düşünülenden çok hata içeriyor olabilir Tam Boyutta Gör

    Samsung, Android dünyasında yazılım güncellemeleri konusunda istikrarıyla tanınıyor. Şirketin düzenli güncellemeler ve sorunsuz beta programı, kullanıcıların takdirini kazanan bir başarı formülü haline geldi. Ancak, Android 15 tabanlı One UI 7’nin yaklaşan sürümü, bu istikrarı zorlayacak gibi görünüyor.

    Güvenilir bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, One UI 7’nin ilk genel beta sürümü beklenenden daha sorunlu olabilir. Şirketin dahili test sürümlerinde dahi yeni animasyon sistemiyle ilgili hatalar olduğu bildiriliyor. Görünüşe göre Samsung, One UI 7’de planlanan yeni animasyon düzenlemelerini uygularken ciddi zorluklarla karşılaşıyor.

    Önceki sürümlerde genellikle ufak iyileştirmelere odaklanan Samsung, bu kez One UI 7 ile büyük bir değişim sürecine giriyor. Bildirim panelinden hızlı ayarlara, uygulama simgelerinden animasyonlara kadar geniş çaplı yenilikler planlanıyor. Bu değişikliklerin, yazılımın genel yapısını tamamen yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.

    Bu büyük yenilikler, geliştirme sürecinde ek yükler oluşturuyor. Kullanıcılar beta programıyla yeni özellikleri deneyimleyebilecek olsa da, bu sürecin stabil bir deneyim sunmaktan ziyade hataların tespit edilmesine yönelik olduğunu unutmamak gerekiyor. Samsung, deneyimli kullanıcıların geri bildirimlerini toplayarak nihai sürümde sorunları çözmeyi hedefliyor. Bu süreç, One UI 7’nin kararlı sürümünün Galaxy S25 ile birlikte 2025 yılında kullanıma sunulmasından önce kritik bir öneme sahip.

    Her ne kadar Samsung’un yazılım geliştirme sürecinin son yıllarda biraz geride kaldığı öne sürülse de, şirketin bu sorunların üstesinden geleceğine dair iyimser bir bakış açısı mevcut. İlk beta sürümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Bu sürüm, kullanıcıların yeni özellikleri test ederek şirketin bu büyük değişim sürecine katkıda bulunmasına olanak tanıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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