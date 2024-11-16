One UI 7’nin beta sürümü düşünülenden daha çok hata içeriyor olabilir

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Samsung, Android dünyasında yazılım güncellemeleri konusunda istikrarıyla tanınıyor. Şirketin düzenli güncellemeler ve sorunsuz beta programı, kullanıcıların takdirini kazanan bir başarı formülü haline geldi. Ancak, Android 15 tabanlı One UI 7’nin yaklaşan sürümü, bu istikrarı zorlayacak gibi görünüyor.

Güvenilir bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre, One UI 7’nin ilk genel beta sürümü beklenenden daha sorunlu olabilir. Şirketin dahili test sürümlerinde dahi yeni animasyon sistemiyle ilgili hatalar olduğu bildiriliyor. Görünüşe göre Samsung, One UI 7’de planlanan yeni animasyon düzenlemelerini uygularken ciddi zorluklarla karşılaşıyor.

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Önceki sürümlerde genellikle ufak iyileştirmelere odaklanan Samsung, bu kez One UI 7 ile büyük bir değişim sürecine giriyor. Bildirim panelinden hızlı ayarlara, uygulama simgelerinden animasyonlara kadar geniş çaplı yenilikler planlanıyor. Bu değişikliklerin, yazılımın genel yapısını tamamen yeniden şekillendirdiği belirtiliyor.

Bu büyük yenilikler, geliştirme sürecinde ek yükler oluşturuyor. Kullanıcılar beta programıyla yeni özellikleri deneyimleyebilecek olsa da, bu sürecin stabil bir deneyim sunmaktan ziyade hataların tespit edilmesine yönelik olduğunu unutmamak gerekiyor. Samsung, deneyimli kullanıcıların geri bildirimlerini toplayarak nihai sürümde sorunları çözmeyi hedefliyor. Bu süreç, One UI 7’nin kararlı sürümünün Galaxy S25 ile birlikte 2025 yılında kullanıma sunulmasından önce kritik bir öneme sahip.

Her ne kadar Samsung’un yazılım geliştirme sürecinin son yıllarda biraz geride kaldığı öne sürülse de, şirketin bu sorunların üstesinden geleceğine dair iyimser bir bakış açısı mevcut. İlk beta sürümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Bu sürüm, kullanıcıların yeni özellikleri test ederek şirketin bu büyük değişim sürecine katkıda bulunmasına olanak tanıyacak.

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One UI 7’nin beta sürümü düşünülenden çok hata içeriyor olabilir