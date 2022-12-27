Realme GT Neo 5 şarj hızı ile sınırları zorlayacak: 240W ile geliyor!

Realme GT Neo 5, 240W hızlı şarj ile geliyor
Bildirilenlere göre Realme GT Neo 5, 150W ve 240W olmak üzere iki farklı hızlı şarj seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Hatırlatmak gerekirse dünyanın en hızlı şarj olan telefonu ünvanı 210W ile Redmi Note 12 Pro+'a ait. Bu telefon 0'dan 100'e yalnızca 9 dakikada tam şarj imkanı sunuyor. Böylece Realme GT Neo 5'in bu ünvanı rakibinden geri alacağını söyleyebiliriz.
Realme GT Neo 5'in üst model sürümü, 240W kablolu hızlı şarja ek olarak Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve OIS destekli 50MP ana kamera ile gelecek. Akıllı telefon hakkında bilinmeyen detayların önümüzdeki süreçte paylaşılacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d