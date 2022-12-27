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    Realme GT Neo 5 şarj hızı ile sınırları zorlayacak: 240W ile geliyor!

    Realme GT Neo 5 serisi, şarj hızı ile yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Bugün akıllı telefonun 240W gücünde şarj adaptörü gün yüzüne çıktı. İşte detaylar  
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    Realme GT Neo 5 şarj hızı ile sınırları zorlayacak: Tam 240W! Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başlarında amiral gemisi GT Neo 3'ü piyasaya süren Realme, akıllı telefonun performansı ve nispeten düşük fiyatı ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Şimdi de şirket devam modeli GT Neo 4'ün yanı sıra Realme GT Neo 5 serisinde dikkat çeken bir özelliğe yer vermeyi planlıyor. Yaklaşan akıllı telefonlar hızlı şarj konusunda sınırları zorlayacak.

    Realme GT Neo 5, 240W hızlı şarj ile geliyor

    Bildirilenlere göre Realme GT Neo 5, 150W ve 240W olmak üzere iki farklı hızlı şarj seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Hatırlatmak gerekirse dünyanın en hızlı şarj olan telefonu ünvanı 210W ile Redmi Note 12 Pro+'a ait. Bu telefon 0'dan 100'e yalnızca 9 dakikada tam şarj imkanı sunuyor. Böylece Realme GT Neo 5'in bu ünvanı rakibinden geri alacağını söyleyebiliriz. 

    Realme GT Neo 5 şarj hızı ile sınırları zorlayacak: Tam 240W! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sızdırılan fotoğraflar, Realme GT Neo 5'in şarj adaptörünü de gün yüzüne çıkardı. Bu adaptör 240 W hızlı şarjın yanı sıra aynı zamanda 65 WPD hızlı şarj gibi çoklu protokollerle de destek sunuyor. Realme tarafından açıklanan bilgilere göre 240W hızlı şarj desteği 210W ile benzer şekilde 9 dakikalık bir sürede tam dolum gerçekleştirecek. Bu nedenle Redmi modeline karşı herhangi bir avantajı olmayacak gibi gözüküyor. Ancak pazarlama kampanyaları için iyi bir özellik olabilir.

    Realme GT Neo 5'in üst model sürümü, 240W kablolu hızlı şarja ek olarak Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci ve OIS destekli 50MP ana kamera ile gelecek. Akıllı telefon hakkında bilinmeyen detayların önümüzdeki süreçte paylaşılacağını söyleyebiliriz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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