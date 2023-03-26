Tam Boyutta Gör Realme yeni akıllı telefonunu 3 Nisan'da tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu model Realme GT Neo 5 SE olacak. Duyuru öncesinde cihazın ilk görüntüsü internete düştü. Yayınlanan kare güvenilir Çinli kaynak Digital Chat Station'dan geliyor.

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Akıllı telefon siyah renkte gözler önüne çıktı. Görünüşe bakılırsa tasarım olarak Realme GT Neo 5 modeline benzeyecek ancak arka panelinde RGB LED aydınlatma yer almayacak. Cihazın üç sensör içeren bir ana kamera ünitesiyle geleceği biliniyor.

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Realme GT Neo 5 SE hakkında bilinenler

Daha önce, Realme GT Neo 5 SE'nin Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setini temel alacağı ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonun en üst versiyonu 16 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı ile sunulacak. Teknik özellikleriyle ilgili netleşen bazı detaylar daha var.

Cihaz için 144 Hz yenileme hızına sahip 6.74 inç 1.5K OLED ekran, 64 megapiksel ana kamera, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve 100W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil de konuşuluyor. Realme GT Neo5 SE kutudan Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile çıkacak.

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Realme GT Neo 5 SE ilk görüntüsü ile karşımızda: İşte tasarımı