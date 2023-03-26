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    Anlık Bildirim

    Realme GT Neo 5 SE ilk görüntüsü ile karşımızda: İşte tasarımı

    Realme markası Nisan ayının ilk günlerinde yeni bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Realme GT Neo 5 SE adı altında çıkış yapacak modelin ilk görüntüsü internete düştü.
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    Realme GT Neo 5 SE ilk görüntüsü ile karşımızda: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Realme yeni akıllı telefonunu 3 Nisan'da tanıtmaya hazırlanıyor. Söz konusu model Realme GT Neo 5 SE olacak. Duyuru öncesinde cihazın ilk görüntüsü internete düştü. Yayınlanan kare güvenilir Çinli kaynak Digital Chat Station'dan geliyor.

    Akıllı telefon siyah renkte gözler önüne çıktı. Görünüşe bakılırsa tasarım olarak Realme GT Neo 5 modeline benzeyecek ancak arka panelinde RGB LED aydınlatma yer almayacak. Cihazın üç sensör içeren bir ana kamera ünitesiyle geleceği biliniyor.

    Realme GT Neo 5 SE ilk görüntüsü ile karşımızda: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Realme GT Neo 5 SE hakkında bilinenler

    Daha önce, Realme GT Neo 5 SE'nin Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setini temel alacağı ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonun en üst versiyonu 16 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı ile sunulacak. Teknik özellikleriyle ilgili netleşen bazı detaylar daha var.

    Cihaz için 144 Hz yenileme hızına sahip 6.74 inç 1.5K OLED ekran, 64 megapiksel ana kamera, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve 100W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil de konuşuluyor. Realme GT Neo5 SE kutudan Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile çıkacak.

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    masa09 56 dakika önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 15 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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