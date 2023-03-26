Realme GT Neo 5 SE ilk görüntüsü ile karşımızda: İşte tasarımı

Akıllı telefon siyah renkte gözler önüne çıktı. Görünüşe bakılırsa tasarım olarak Realme GT Neo 5 modeline benzeyecek ancak arka panelinde RGB LED aydınlatma yer almayacak. Cihazın üç sensör içeren bir ana kamera ünitesiyle geleceği biliniyor.
Realme GT Neo 5 SE hakkında bilinenler
Daha önce, Realme GT Neo 5 SE'nin Snapdragon 7+ Gen 2 yonga setini temel alacağı ortaya çıkmıştı. Akıllı telefonun en üst versiyonu 16 GB LPDDR5x RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı ile sunulacak. Teknik özellikleriyle ilgili netleşen bazı detaylar daha var.
Cihaz için 144 Hz yenileme hızına sahip 6.74 inç 1.5K OLED ekran, 64 megapiksel ana kamera, ekran altı parmak izi tarayıcısı ve 100W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil de konuşuluyor. Realme GT Neo5 SE kutudan Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 ile çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)