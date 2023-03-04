Motorola Moto G Stylus 2023 Geekbench'te göründü: İşte özellikleri

Motorola Moto G Stylus 2023 özellikleri
Paylaşılan Geekbench görüntülerine göre Moto G Stylus (2023), gücünü MediaTek Helio G88 işlemciden alacak gibi görünüyor. Günümüzde daha uygun fiyatlı orta segment cihazlarda karşımıza çıkan bu işlemci, 2.0 GHz saat hızında çalışan Cortex-A75 çekirdeği ve 6 x Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Ayrıca grafik birimi tarafında 1.0 GHz hızında çalışan Mali-G52 biriminden destek alıyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni Moto G Stylus, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Ayrıca 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacağı belirtilen cihazın, LED flaş ile donatılmış 50 megapiksel çift kamera kurulumundan güç alması bekleniyor. Ancak bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez