Motorola Moto G Stylus 2023 Geekbench'te göründü: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında çalışmalarına Lenovo çatısı altında devam eden Motorola, Moto G serisi ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Kısa süre Moto G73 5G'nin yolda olduğunu duyuran marka, ayrıca yeni bir Moto G Stylus modeli üzerinde çalışıyor. An itibariyle Moto G Stylus (2023), Geekbench platformunda görünmeye başladı.

Motorola Moto G Stylus 2023 özellikleri

Paylaşılan Geekbench görüntülerine göre Moto G Stylus (2023), gücünü MediaTek Helio G88 işlemciden alacak gibi görünüyor. Günümüzde daha uygun fiyatlı orta segment cihazlarda karşımıza çıkan bu işlemci, 2.0 GHz saat hızında çalışan Cortex-A75 çekirdeği ve 6 x Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Ayrıca grafik birimi tarafında 1.0 GHz hızında çalışan Mali-G52 biriminden destek alıyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Geekbench 5 kıyaslama testinde Moto G Stylus (2023), tek çekirdekte 348 puan ve çok çekirdekte 1329 puan elde ediyor. Ek olarak Geekbench listesi, yaklaşmakta olan G serisi telefonun kutudan 4GB RAM ve Android 13 ile çıkacağını da doğruluyor diyebiliriz. Ancak Motorola'nın daha yüksek bellek yapılandırmaları da sunması mümkün.

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Yakın zamanlı sızıntılara göre yeni Moto G Stylus, 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Ayrıca 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesine sahip olacağı belirtilen cihazın, LED flaş ile donatılmış 50 megapiksel çift kamera kurulumundan güç alması bekleniyor. Ancak bu bilgileri doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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