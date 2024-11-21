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    Redmi Turbo 4 serisinin teknik özellikleri ve global pazar ismi netleşmeye başladı

    Fiyat performans odaklı akıllı telefon arayışı içerisinde olanların ilk aklına gelen markalardan biri olan Redmi, yakın bir zamanda bu unvanını hak edecek yeni bir cihazla karşımıza çıkabilir.

    Redmi Turbo 4'ün özellikleri netleşmeye başladı Tam Boyutta Gör

    Redmi Turbo 4, 3C sertifikasıyla onaylandı. 24129RT7CC model numarasına sahip yeni bir Redmi cihazı, Çin’in 3C sertifikasyon platformunda görüldü. Güvenilir duyumcu Digital Chat Station’a göre, bu model numarası Redmi Turbo 4’e ait. İlginç bir şekilde, bu model numarası, yılın başlarında IMEI veritabanında Turbo 4 ismiyle ilişkilendirilen 2412DRT0AC model numarasından farklı.

    3C sertifikasyonu, Redmi Turbo 4’ün 90W hızlı şarj adaptörüyle geleceğini ortaya koyuyor. Sertifikasyonun ardından, cihazın Aralık ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Son sızıntılar, Turbo 4’ün K80 serisinden sonra duyurulacağını öne sürdü. K80 serisinin 2K çözünürlüklü ekranla gelirken, Turbo 4’ün 1,5K çözünürlük destekleyen bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

    Turbo 4 serisinin, Redmi Turbo 4 Pro adı verilen bir diğer modelle genişleyeceği düşünülüyor. Ancak Pro modelinin, Çin’de birkaç ay sonra duyurulması muhtemel. Daha önceki duyumlarda Turbo 4’ün MediaTek Dimensity 8400 yonga setine sahip olacağı ifade edilirken, Pro modelinde Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinin yer alacağı belirtilmişti. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4’ün adını Snapdragon 8 Elite olarak değiştirdi. Bu da Pro modelinin artık Snapdragon 8s Elite yonga setiyle anılacağı anlamına geliyor. Her iki modelin de 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi ve HyperOS 2.0 tabanlı Android 15 işletim sistemini çalıştırması bekleniyor.

    Geçmişte Çin’de tanıtılan Redmi Turbo 3, küresel pazarda Poco F6 adıyla yeniden markalanmıştı. Bu nedenle, Redmi Turbo 4’ün de Poco F7 adıyla global pazara sunulması olası görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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