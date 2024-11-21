Redmi Turbo 4 serisinin teknik özellikleri ve global pazar ismi netleşmeye başladı

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Redmi Turbo 4, 3C sertifikasıyla onaylandı. 24129RT7CC model numarasına sahip yeni bir Redmi cihazı, Çin’in 3C sertifikasyon platformunda görüldü. Güvenilir duyumcu Digital Chat Station’a göre, bu model numarası Redmi Turbo 4’e ait. İlginç bir şekilde, bu model numarası, yılın başlarında IMEI veritabanında Turbo 4 ismiyle ilişkilendirilen 2412DRT0AC model numarasından farklı.

3C sertifikasyonu, Redmi Turbo 4’ün 90W hızlı şarj adaptörüyle geleceğini ortaya koyuyor. Sertifikasyonun ardından, cihazın Aralık ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Son sızıntılar, Turbo 4’ün K80 serisinden sonra duyurulacağını öne sürdü. K80 serisinin 2K çözünürlüklü ekranla gelirken, Turbo 4’ün 1,5K çözünürlük destekleyen bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

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Turbo 4 serisinin, Redmi Turbo 4 Pro adı verilen bir diğer modelle genişleyeceği düşünülüyor. Ancak Pro modelinin, Çin’de birkaç ay sonra duyurulması muhtemel. Daha önceki duyumlarda Turbo 4’ün MediaTek Dimensity 8400 yonga setine sahip olacağı ifade edilirken, Pro modelinde Snapdragon 8s Gen 4 yonga setinin yer alacağı belirtilmişti. Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4’ün adını Snapdragon 8 Elite olarak değiştirdi. Bu da Pro modelinin artık Snapdragon 8s Elite yonga setiyle anılacağı anlamına geliyor. Her iki modelin de 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelmesi ve HyperOS 2.0 tabanlı Android 15 işletim sistemini çalıştırması bekleniyor.

Geçmişte Çin’de tanıtılan Redmi Turbo 3, küresel pazarda Poco F6 adıyla yeniden markalanmıştı. Bu nedenle, Redmi Turbo 4’ün de Poco F7 adıyla global pazara sunulması olası görünüyor.

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