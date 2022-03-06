Bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Realme GT Neo3'e dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Daha önce TENAA'da yer alan akıllı telefon, bu kez de Geekbench'te listelendi. Cihaz bir Dimensity yonga setinden güç alacak.

Android 12'yle geliyor

TENAA'da RMX3562 model numarasıyla listelenen Realme cihazı, yine aynı model numarasıyla Geekbench'te de görüldü. Yaklaşan Realme GT Neo3'e ait olduğu düşünülen model numarasıyla aynı zamanda cihaza dair bazı özellikler de ortaya çıkmış oldu.

Akıllı telefon Mali-G610 MC6 GPU ile eşleştirilen ve 2.85GHz'e kadar saat hızına sahip bir MediaTek Dimensity 8100 yonga setiyle gelecek. Listede ayrıca cihazın Android 12'yi çalıştıracağı ve 12GB RAM sunacağı görülüyor.

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Realme GT Neo3'e dair şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere bakıldığında ise 6.7 inç büyüklüğünde HDR10+ desteği ve 120 Hz yenileme hızıyla FHD+ ekran, üçlü arka kamera kurulumu(50 MP Sony IMX766, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro), 16 MP ön kamera ve 4.500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

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Realme GT Neo3, Dimensity 8100 yonga setinden güç alacak