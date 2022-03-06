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    Anlık Bildirim

    Realme GT Neo3, Dimensity 8100 yonga setinden güç alacak

    Realme'nin 2022'nin ikinci yarısında piyasaya süreceği akıllı telefonu Geekbench'te listelendi. Android 12'yi çalıştıracak Realme GT Neo3, 12GB RAM ile gelecek. 
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    Realme GT Neo3, Dimensity 8100 yonga setinden güç alacak

    Bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek olan Realme GT Neo3'e dair bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Daha önce TENAA'da yer alan akıllı telefon, bu kez de Geekbench'te listelendi. Cihaz bir Dimensity yonga setinden güç alacak.

    Android 12'yle geliyor

    TENAA'da RMX3562 model numarasıyla listelenen Realme cihazı, yine aynı model numarasıyla Geekbench'te de görüldü. Yaklaşan Realme GT Neo3'e ait olduğu düşünülen model numarasıyla aynı zamanda cihaza dair bazı özellikler de ortaya çıkmış oldu.

    Akıllı telefon Mali-G610 MC6 GPU ile eşleştirilen ve 2.85GHz'e kadar saat hızına sahip bir MediaTek Dimensity 8100 yonga setiyle gelecek. Listede ayrıca cihazın Android 12'yi çalıştıracağı ve 12GB RAM sunacağı görülüyor.

    Realme GT Neo3'e dair şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere bakıldığında ise 6.7 inç büyüklüğünde HDR10+ desteği ve 120 Hz yenileme hızıyla FHD+ ekran, üçlü arka kamera kurulumu(50 MP Sony IMX766, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro),  16 MP ön kamera ve 4.500 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 11 saat önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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